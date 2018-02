Canucks siegten bei den Arizona Coyotes 3:1

Thomas Vanek fehlte am Sonntagabend beim Auswärtssieg

Glendale (Arizona) – Österreichs Eishockey-Star Thomas Vanek steht offenbar vor dem nächsten Wechsel in der National Hockey League (NHL). Der Steirer fehlte am Sonntagabend beim 3:1-Auswärtssieg der Vancouver Canucks über die Arizona Coyotes. Da Vanek nicht verletzt war, deutet alles auf einen Trade beim westkanadischen Club hin. Es wäre das bereits achte Team für den 34-Jährigen in der NHL. (APA; 26.2.2018)

Sonntag-Ergebnisse der NHL:

Arizona Coyotes – Vancouver Canucks 1:3

Nashville Predators – St. Louis Blues 4:0

Minnesota Wild – San Jose Sharks 3:2 n.V.

Buffalo Sabres – Boston Bruins 4:1

New York Rangers – Detroit Red Wings 2:3 n.V.

Anaheim Ducks – Edmonton Oilers 5:6 n.P.