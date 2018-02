41 Punkte von Harden sicherten Rockets 12. Sieg en suite

San Antonio Spurs siegten in Cleveland 110:94 – Spielermanager Fegan starb bei Autounfall

Denver (Colorado)/Cleveland (Ohio)/Aspen – Dank Liga-Topscorer James Harden bleiben die Houston Rockets die Nummer eins in der National Basketball Association (NBA): "The Beard" verbuchte am Sonntagabend beim 119:114-Auswärtssieg über die Denver Nuggets 41 Punkte, acht Rebounds und sieben Assists. Es war der bereits zwölfte Sieg en suite für die Rockets. Harden knackte in dieser Saison zum bereits neunten Mal die 40-Punkte-Marke.

Auch das zweite Spitzenteam aus Texas war erfolgreich: Die San Antonio Spurs, die wohl bis Saisonende ohne ihren verletzten Superstar Kawhi Leonard auskommen müssen, feierten einen 110:94-Sieg beim Vizemeister in Cleveland.

Überschattet wurden die Sonntagspiele der besten Basketball-Liga der Welt vom Tod des Spielermanagers Dan Fegan. Der 56-Jährige starb bei einem Autounfall in Aspen, bei dem sein fünfjähriger Sohn und eine 29-jährige Beifahrerin schwer verletzt wurden. Laut Polizeiangaben war es auf dem Highway 82 in Colorado zu einem Zusammenstoß mit einem Bus gekommen, dessen Insassen allesamt unverletzt blieben. Fegan beriet viele bekannte NBA-Profis, u.a. Dwight Howard, John Wall, DeMarcus Cousins, Nene oder Ricky Rubio. (APA; 26.2.2018)

Sonntag-Ergebnisse der NBA:

Denver Nuggets – Houston Rockets 114:119

Charlotte Hornets – Detroit Pistons 114:98

Milwaukee Bucks – New Orleans Pelicans 121:123 n.V.

Cleveland Cavaliers – San Antonio Spurs 94:110

Washington Wizards – Philadelphia 76ers 109:94