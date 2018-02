Xperia XZ2 (Compact): Sony setzt bei neuen Smartphones auf Video

4K-Aufnahme mit HDR-Unterstützung möglich – Überarbeitetes Design und aktuelle Hardware

Der japanische Elektronikkonzern Sony will die zuletzt schwächelnden Verkäufe seiner Smartphones als Vorreiter bei der Videoqualität ankurbeln. Auf dem Mobile World Congress in Barcelona stellte das Unternehmen am Montag das neue Modell Xperia XZ2 vor, dass Video in hoher 4K-Auflösung mit kontrastreicher HDR-Qualität aufnehmen kann.

Zudem bringt das neue Smartphone aber noch eine weitere auffällige Neuerung: Ist doch der Rahmen rund um den Bildschirm deutlich geschrumpft, auch wenn er weiterhin im Vergleich zur Konkurrenz von Samsung relativ prononciert bleibt. Der Bildschirm ist 5,7 Zoll groß und bietet eine Auflösung von 2.160 x 1440 Pixel, womit man nun wie viele Mitbewerber auch auf ein Seitenverhältnis von 2:1 wechselt.

Hardware

Als Prozessor kommt der neue Topchip von Qualcomm, der Snapdragon 845 zum Einsatz, die Hauptkamera bietet einen 19-Megapixel-Sensor. Es gibt 4 GB RAM, 64 GB lokalen Speicherplatz, der aber mittels MicroSD-Karte erweitert werden kann. Die Software basiert auf Android 8.0, wobei Sony wie gewohnt recht wenige Änderungen an der Google-Vorgabe vornimmt. Das Xperia XZ2 soll ab dem zweiten Quartal zum Preis von 799 Euro erhältlich sein.

foto: sony Das Xperia XZ2.

Compact

Parallel dazu gibt es auch wieder eine kompakte Variante des Geräts: Das Xperia XZ 2 Compact entspricht weitgehend dem größeren Modell, ist mit seinem 5-Zoll-Bildschirm aber deutlich kleiner. Es soll ebenfalls ab dem zweiten Quartal um 599 Euro in den Handel kommen

Hintergrund

Sony stellte die Kamerasensoren für viele Smartphone-Anbieter, darunter auch in Geräten der beiden Marktführer Samsung und Apple. Mit seinen eigenen Telefonen hat der japanische Konzern aber bisher weniger Glück. Im vergangenen Weihnachtsquartal wurden nur vier Millionen Sony-Smartphones verkauft. Bei Samsung und Apple waren es jeweils mehr als 70 Millionen.

Auch die Absatzprognose für das noch bis Ende März laufende Geschäftsjahr kappte Sony von 15,5 auf 14 Millionen Geräte. Der Konzern hatte zwar selbst einen Rückgang ausgelöst, weil er den Fokus auf teurere Premium-Smartphones legte, die lukrativer sind. Die Verkäufe schrumpften aber stärker als gedacht.

Ausblick

Mit dem XZ2 mache Sony nun einen neuen Anlauf, technologische Führerschaft in bessere Verkäufe umzumünzen, sagte Branchenanalyst Ian Fogg von der Marktforschungsfirma IHS Markit. Jetzt müsse der Konzern die Innovationen mit höheren Marketing-Ausgaben bekannter machen. "Sonst wird Sonyeine Nischen-Smartphone-Marke bleiben."

Sony-Manager Hideyuki Furumi musste bei der Präsentation daran erinnern, dass der japanische Konzern bereits im vergangenen Jahr die Super-Zeitlupe mit 960 Bildern pro Sekunde eingeführt hatte, die Samsung am Vorabend groß als Innovation beim neuen Top-Modell Galaxy S9 präsentierte. Am Sonntag war die Vorreiterrolle von Sony kaum jemandem eingefallen.

Zu den Innovationen des neuen Sony-Modells gehört auch ein System, dass Töne in Vibrationen des Geräts umwandelt, um den zwangsläufig kleinen Lautsprechern mehr Kraft zu geben. Man lege den Fokus auf das Smartphone als "ultimatives Unterhaltungsgerät", sagte Furumi. (red/APA, 26.2.2018)