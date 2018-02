Chorherr zieht sich wegen Heumarkt-Causa aus karitativem Verein zurück

Der grüne Wiener Planungssprecher nicht mehr Obmann des von ihm gegründeten Vereins, der Schulen in Südafrika betreibt

Wien – Nach Kritik an seiner Tätigkeit für den karitativen Verein "s2arch", der Schulen in Südafrika betreibt, hat der grüne Wiener Planungssprecher Christoph Chorherr alle seinen Funktionen in dem Verein zurückgelegt. "Ja, er hat sich zurückgezogen, weil er Ithuba nicht schaden will", bestätigte eine Sprecherin der Grünen am Montag einen Bericht der Tageszeitung "Heute".

"Die bisherige Diskussion hat den Verein negativ beeinträchtigt. Dem Projekt keinen Schaden zuzufügen steht an erster Stelle, daher hat Christoph Chorherr alle mit dem Verein in Zusammenhang stehenden Funktionen abgegeben", sagte die Sprecherin. Neuer Obmann ist laut der Vereinshomepage Jörg Hofmann.

Chorherr wies Vorwürfe zurück

Die Causa war im Zuge der Debatte um das umstrittene Bauprojekt am Heumarkt publik geworden. Gegner des Projekts warfen Chorherr vor, dass Immobilienunternehmen durch Spenden an seinen Verein möglicherweise Einfluss auf seine politische Tätigkeit als Planungssprecher genommen hätten. Chorherr wies das stets zurück. Die Opposition übte scharfe Kritik an der "Unvereinbarkeit" der beiden Tätigkeiten.

Der österreichische Verein "s2arch – Social and Sustainable Architecture" wurde 2004 von Chorherr gegründet und ist Teil der Initiative Ithuba, die zwei Schulen und ein Berufsbildungszentrum in Südafrika betreibt.

Für die Wiener Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger kann Chorherrs Rückzug "nur ein erster Schritt" sein. Die Vereinsbilanzen seien "nach wie vor im Dunkeln". Die Optik bleibe "verheerend. Selbst wenn sich strafrechtliche Vorwürfe nicht erhärten sollten – dieses Bild schädigt das Vertrauen in die Politik massiv", erklärte Meinl-Reisinger in einer Aussendung. (red, APA, 26.2.2018)