Wehrhafte Raupe zischt, spuckt und schleudert Angreifer in die Luft

Die Larven der asiatischen Mottenart Langia zenzeroides sind keine leichte Beute. Forscher haben nun ihre effektiven Abwehrstrategien untersucht

Kobe – Raupen leben gefährlich. Auf dem Weg zum fertigen, fortpflanzungsfähigen Insekt lauern viele Gefahren – allen voran gefräßige Räuber, denen die Larven als leichte und nahrhafte Beute erscheinen. Doch es gibt auch Gegenstrategien. Dass die Raupen der Mottenart Langia zenzeroides gleich über ein ganzes Arsenal an Verteidigungsmechanismen verfügen, die Angreifern zum Verhängnis werden können, berichten Forscher nun im Fachblatt "Biological Journal of the Linnean Society".

science magazine Langia zenzeroides-Larven zu attackieren, ist keine gute Idee, wie dieser Laufkäfer erfahren muss.

Werden die Larven dieser in Asien verbreiteten Art angegriffen, fahren sie einige Geschütze auf: Sie schlagen gezielt zu, zischen bedrohlich und packen ihren Feind wenn nötig mithilfe ihrer Mundwerkzeuge, um ihn die Luft zu schleudern. Wenn das noch nichts nützt, stoßen sie zudem eine grüne, klebrige Flüssigkeit aus, die möglicherweise eine chemische Wirkung entfalte, so die Forscher um Shinji Sugiura von der Kobe Universität.

25 Käfer abgewehrt

Die Biologen untersuchten den Ablauf und die Effektivität der Raupen-Verteidigung im Labor. Für ihre Studie ließen sie Laufkäfer der Art Calosoma maximowiczi auf eine Mottenlarve los und beobachteten, was passierte. Das Ergebnis des Experiments ist beachtlich: Nach und nach wehrte die Raupe 25 gefräßige Käfer ab, keinem einzigen gelang es, sie zu überwältigen.

Einer der Angreifer verlor im Kampf sogar sein Hinterbein. "Unsere Ergebnisse zeigen, dass Langia zenzeroides-Larven räuberische Wirbellose mit vielfältigen Verteidigungsmethoden abwehren können", so das Fazit der Forscher. Der Videobeweis wirkt überzeugend. (red, 26.2.2018)