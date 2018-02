Prix d'Excellence: Neuer Preis für beste österreichische Bauten

Auszeichnungen in fünf Kategorien geplant, Auslober sind Fiabci Austria und ÖVI

In Deutschland gibt es ihn seit 2014, in Österreich soll er im Herbst 2018 erstmals verliehen werden: Der "Prix d'Excellence", der hervorragende Bauten in fünf Kategorien auszeichnen soll und nun von Fiabci Austria und dem Österreichischen Verband der Immobilienwirtschaft (ÖVI) gemeinsam auch in Österreich ausgelobt wird.

Fünf Kategorien

Fiabci (Fédération International des Administrateurs de Biens Conseils Immobiliers) ist der weltweite Dachverband der Immobilienberufe. Präsident von Fiabci Österreich ist Eugen Otto, geschäftsführender Gesellschafter des Wiener Maklerhauses Otto Immobilien. Er stellte am Montag in einem Pressegespräch mit Klaus Wolfinger, Vizepräsident und Bauträgersprecher des ÖVI, und dem Juryvorsitzenden Hannes Horvath, selbstständiger Entwickler in Wien und Vorstandsmitglied bei der Fiabci Austria, den neuen Preis vor.

Dieser soll in fünf Kategorien vergeben werden, nämlich "Wohnen/Neubau", "Büro", "Hotel", "Altbau" und "Spezialimmobilien". Gemischt genutzte Objekte seien dabei höchst willkommen, betonte Wolfinger, man müsse sich bei der Einreichung aber für eine Kategorie entscheiden.

"Shortlist" im September

Nominiert werden können Projektentwicklungen in Österreich, die seit 1. Jänner 2015 fertiggestellt wurden und bereits in Betrieb sind. Der Bewerbungszeitraum läuft von 6. März bis 6. Juni, im September wird dann eine "Shortlist" in jeder der fünf Kategorien veröffentlicht. Im Oktober werden dann im Rahmen einer Gala die Sieger präsentiert.

Der Preis soll künftig alle zwei Jahre vergeben werden, kündigte Otto an. Die Österreich-Sieger werden dann auch am weltweiten Prix d'Excellence teilnehmen, der auf dem Fiabci-Weltkongress im Mai 2019 verliehen wird. (mapu, 26.2.2018)