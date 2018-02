Neuseeland: Sexistisches Interview mit schwangerer Premierministerin

Jacinda Ardern musste sich höchst privaten Fragen stellen, der Sender bewarb sie als "junge, ehrliche, schwangere" Politikerin

Dem Journalisten Charles Wooley war es gleich in den ersten Interviewminuten des australischen TV-Formats "60 Minutes" ein Anliegen, das Aussehen der Premierministerin von Neuseeland zu kommentieren. Er habe schon viele PremierministerInnen getroffen, doch keine sei so jung und so attraktiv gewesen wie Jacinda Ardern. Doch damit hatte Wooley noch nicht ausreichend untergriffig kommentiert, dass er eine Frau als Spitzenpolitikerin vor sich hatte. Auch Arderns Schwangerschaft war in dem Interview am Sonntagabend auf intimste und unangenehme Weise Gegenstand des TV-Gesprächs, an dem auch ihr Partner Clarke Gayford teilnahm.

Wooley fragte etwa, nachdem er sich nach dem genauen Geburtsdatum erkundigt hatte, noch bei dem sichtlich peinlich berührten Paar nach dem genauen Zeugungstermin des Babys.

With an unexpected - but very exciting - pregnancy, when @jacindaardern gives birth in June, she’ll become the first elected female western leader to have a child in office. #60Mins pic.twitter.com/mCB9rxeT81 — 60 Minutes Australia (@60Mins) February 25, 2018

Wooley sprach außerdem davon, dass er – wie der Rest Neuseelands – etwas verliebt in die Politikerin sei. Auch der Sender Channel Nine entschied sich in der Ankündigung zu dem Interview dafür, nicht die Politikerin Jacinda Ardern in den Vordergrund zu stellen, sondern mit Sexismus und Sensationsgier die Werbetrommel zu rühren. Das Gespräch sei ein "Hinter-den-Kulissen-Spezial" über eine Führungskraft wie keine andere: "Jung, ehrlich und schwanger". Das Interview rief in den sozialen Medien zahlreiche Kritik hervor.

I assumed #60mins would have a second half of the Jacinda interview after the break that talked about her policies and political achievements. But... nothing. All we got was sexist comments about her looks and baby talk. Ugh. Absolutely shitful journalism... *changes channel* 🙄 — Priscilla Sutton (@trisgilla) February 25, 2018

Incredibly complimentary piece on NZ PM @jacindaardern on Australian telly last night. 60 minutes reporter admits he is "somewhat smitten" https://t.co/lmqRWBGdQm — Ruth Wynn-Williams (@RuthWW) February 25, 2018

Im Jänner hatte die neuseeländische Regierungschefin ihre Schwangerschaft über die sozialen Medien öffentlich gemacht. Wie viele andere Eltern auch müsse sie nun zwei Dinge unter einen Hut bringen, schrieb sie damals. (red, 26.2.2018)