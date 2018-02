Canon: Neue spiegellose Kamera mit 4K-Funktion

Die neue EOS M50 mit guter Ausstattung zum günstigen Preis konkurrenzfähig

Die erste spiegellose Kamera in der M-Serie von Canon bietet einen CMOS-Sensor im APS-Format mit 24,1 Megapixel, ist für den Dreh von Videos in 4K-Auflösung geeignet und besitzt den neuen DIGIC8-Bildprozessor. Laut dem Online-Blog engadget ist die im April auf den Markt kommende Kamera vor allem durch den vergleichsweise günstigen Preis konkurrenzfähig.

Schneller und einfacher

Die neue spiegellose EOS M50 soll schneller sein, etwa in der Bedienung und der Aufnahme der Bilder. Mit dabei ein eingebauter Sucher und ein Schwenk-Display, das man auch zur Seite ausklappen kann. Die Weiterentwicklung der Touchscreen-Funktion soll eine intuitive Positionierung des Fokuspunkts ermöglichen.

Videos in 4K

Bei der Konkurrenz schon in der Standardausstattung bietet nun auch die neue Kamera von Canon das Filmen in 4K. Je nach Einstellung sind dabei 25-30 Bilder pro Sekunde möglich. Gleichzeitig lassen sich alle in 4K aufgenommenen Bilder einzeln herausnehmen.

Erhöhte ISO-Empfindlichkeit

Im Serienbildmodus schafft die EOS M50 zehn Bilder pro Sekunde. Bei eingestelltem Autofokus kann sich die Geschwindigkeit auf 7,1 Bilder pro Sekunde reduzieren, wenn das Motiv sich bewegt und die Schärfe nachgeführt werden muss. Gleichzeitig bietet die neue Kamera eine erhöhte ISO-Empfindlichkeit bis zu ISO 51.200.

Verknüpfbar mit Smartphone und Tablet

Mit der Canon Camera Connect App für iOS und Android kann man die Kamera mit dem Tablet oder Smartphone verbinden und diese via Fernauslösung bedienen oder Bilder überspielen. Die Koppelung kann entweder mit NFC, Bluetooth oder WLAN vollzogen werden. Dabei muss man beachten, dass durch eine Bluetooth-Verbindung die Auflösung reduziert wird. Möchte man dies vermeiden, sollte man Bilder über die WLAN-Verbindung überspielen.

Absolute Stille

Im Lautlos-Modus soll man absolut geräuschlos fotografieren können, da die Kamera die Signaltöne abschaltet. Die EOS M50 ist vorbestellbar, im Handel soll sie sich ab April 2018 befinden und 580€ ohne Objektive kosten. (red, 26.02.2018)