Neuerlich Bluttat in der Familie: 78-Jährige nahe Graz getötet

Der 22-jährige Enkel der Frau soll "durchgedreht sein". Auch der Ehemann des Opfers wurde vorläufig in Gewahrsam genommen

Graz – Bei einer neuerlichen Bluttat in der Steiermark ist am Montag bei Graz eine 78-jährige Frau getötet worden, die Polizei hat zwei Personen festgenommen. Ein 22-Jähriger aus dem Bezirk Leoben soll auf dem Anwesen seiner Großeltern in Mantscha in der Gemeinde Seiersberg-Pirka "durchgedreht sein", teilte die Landespolizeidirektion mit.

Der aus dem Bezirk Leoben stammende Enkel der Frau wurde laut Polizei vorläufig festgenommen. Die Situation sei verworren, sagte ein Polizist am Montagvormittag. Auch der 75-jährige Ehemann der Frau wurde vorläufig in Gewahrsam genommen. Die Beteiligten würden auch einander widersprechende Angaben über den Ablauf der Ereignisse machen.

Die tote Großmutter ist im Schlafzimmer des Einfamilienhauses von den Beamten gefunden worden. Ihr 75-jähriger Ehemann wies beim Eintreffen der Polizisten Kopfverletzungen auf. Der 22-jährige Enkelsohn blieb ersten Informationen zufolge unverletzt. Bei der Tatwaffe handelt es sich laut Polizeisprecher Markus Lamb um keine Schusswaffe, Näheres war aber vorerst nicht bekannt.

Mantscha liegt weniger als 20 Autominuten von Stiwoll entfernt, wo Ende Oktober ein Steirer zwei Nachbarn mit einem Gewehr erschossen hatte. Der verdächtige Friedrich F. ist seither auf der Flucht. Am Samstag hatte ein 51-jähriger Steirer in St. Stefan im Rosental seinen Bruder und seine Schwester umgebracht sowie seine Mutter lebensgefährlich verletzt. (APA, red, 26.2.2018)