Hoffnung bei Fans: Online-Händler listete kurzzeitig "Skate 4"

Allerdings mit einem Cover, das bereits seit längerem im Netz herumschwirrt

Ein schwedischer Anbieter von Computerspielen heizt die Gerüchteküche rund um einen vierten Teil von "Skate" ordentlich an. So listet Webhallen aktuell "Skate 4" in seinem Online-Shop für Playstation 4 und Xbox One. Das Game soll bereits 2018 erscheinen.

Kostenlose "Skate 3"-Kopie

Allerdings gibt es Zweifel angesichts des Covers des Spiels, das bei der Auflistung dabei ist. So soll im Zuge von "Skate 4" bei der Xbox One auch eine kostenlose Kopie des Vorgängers dabei sein. Das Game aus 2010 ist bereits über "EA Access" spielbar, somit würde sich der Publisher ins eigene Fleisch schneiden.

Cover seit längerem im Netz

Laut dem Gaming-Medium GamerRant würde es vielmehr Sinn ergeben, wenn auf dem Cover eine kostenlose Probezeit beworben wird. Zudem weicht das Design insgesamt sehr von jenen der Vorgänger ab. Ferner soll dieses bereits seit längerem im Netz herumschwirren – wieso Webhallen dieses plötzlich verwendet ist unklar.

EA-CEO: Wir arbeiten nicht daran

Mittlerweile hat der Online-Händler das Angebot auch wieder entfernt. Aufgrund des Mangels an aktuellen Skate-Spielen währte der Hype um einen vierten Ableger somit nur sehr kurz. Im vergangenen Jahr ging auch EA-CEO Andrew Wilson auf Gerüchte zu einem vierten "Skate"-Teil ein – er sagte, dass aktuell nicht an einer Fortsetzung gearbeitet wird. (red, 26.02.2018)