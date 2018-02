Nokia 8110 4G: Die legendäre Matrix-"Banane" kehrt zurück

Mit aktualisierter Hard- und Softwareausstattung – LTE-Support und einfache Web Apps

Der Wettlauf der High-End-Smartphones führte dazu, dass klassische Mobiltelefone in den letzten Jahren kaum mehr Beachtung fanden. Das änderte sich allerdings im Vorjahr gehörig: MIt der Neuauflage des Nokia 3310 sorgte der finnische Hardwarehersteller HMD Global für einiges Aufsehen. Nun folgt das nächste Revival.

Matrix

Mit dem Nokia 8110 4G gibt es nun die Rückkehr eines der wohl bekanntesten Mobiltelefone der Prä-Smartphone-Ära: Nicht zuletzt ein wohl platzierter Einsatz im 1999 erschienenen Science-Fiction-Film "Matrix" sorgte dafür, dass dieses reißenden Absatz fand. Alle wollten das für damalige Zeigen geradezu futuristische Mobiltelefon mit seinem auffälligen Schiebemechanismus (Slider) haben – auch wenn es den im Film gezeigten automatischen Öffnungsmechanismus der Abdeckung gar nicht hatte.

Banane



Die leicht gebogene Form verpasst dem Nokia 8110 dabei noch einen zweiten Spitzname: "Banane". Und genau diesen betont HMD Global nun bei der Neuauflage: Soll es doch eine Ausführung in gelber Farbe geben. Während das letztjährige Nokia 3310 dem Original auch in Hinblick auf die Hardware weitgehend entsprach, hat HMD Global für das neue 8110 die Innereien allerdings komplett ausgetauscht – und dabei auch gleich die Software auf einen neuen Stand gebracht.

Software

Als Betriebssystem kommt nun KaiOS zum Einsatz, eine Abspaltung von Mozillas Firefox OS. Auch wenn sich dabei um kein Smartphone-Betriebssystem im eigentlichen Sinne handelt, so bezeichnet der Hersteller dies doch als "smartes Feature OS". So werden denn auch gewohnte Programme wie Google Maps, Facebook, Twitter und Gmail in Form von Web Apps angeboten – der Spieleklassiker Snake darf aber natürlich auch nicht fehlen. Wer es gern etwas moderner hat: Mit dem Google Assistant steht hier sogar ein digitaler Assistent zur Verfügung.

Hardware

In Hardwarehinsicht ist die Aufnahme von LTE-Support die wichtigste Neuerung. Ansonsten gibt es einen Snapdragon 205 Prozessor, der mit seinem vier Kernen (bis zu 1,1 GHz) das absolute Minimum an Leistung abdeckt. Zur weiteren Ausstattung gehören 512 MB RAM, 4 GB lokaler Speicherplatz sowie eine 2 Megapixel-Kamera. Das Display ist 2,4 Zoll groß und bietet eine Auflösung von 320x240 Pixel. WLAN, Bluetooth und MicroUSB werden ebenso unterstützt wie UKW Radio – und es gibt sogar einen Kopfhöreranschluss.

foto: peter nicholls / reuters Der Schiebemechanismus ist im Vergleich zum Original gleich geblieben.

Mit seinem 1.500 mAh Akku soll das Nokia 8110 eine Standby-Zeit von bis zu 25 Tagen liefern und rund neun Stunden Telefonie-Nutzung. Wie beim legendären Vorgänger können hier übrigens Anrufe über das Schließen der Abdeckung beendet werden.

Verfügbarkeit

Wer sich dem Retro-Trend nicht versagen will, muss dafür auch nicht all zu tief in die Tasche greifen: Das Nokia 8110 4G soll ab April in den Farbausführungen Gelb und Schwarz erhältlich sein. Den Preis gibt der Hersteller mit rund 80 Euro an. (apo, 26.2.2018)