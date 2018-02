Telefonica bringt Sprachdienst "Aura" auf den Markt

Soll zunächst in sechs Ländern eingeführt werden – Integration mit Google Assistant und Cortana

Der spanische Telekomkonzern Telefonica will seinen eigenen Sprachassistenten auf den Markt bringen. "Aura" solle in sechs Ländern eingeführt werden, darunter Spanien, Großbritannien und Deutschland, erklärte Telefonica am Sonntag vor dem Start der Mobilfunkmesse in Barcelona.

Ankündigung

Vor einem Jahr hatte der Konzern angekündigt, in künstliche Intelligenz investieren zu wollen, um US-Technologieriesen wie Amazon mit seinem Alexa-Sprachdienst nicht ganz das Feld zu überlassen. "Nun lösen wir unser Versprechen ein", sagte Chairman Jose Maria Alvarez-Pallete.

Zielsetzung

Aura solle demnächst in den Sprachdienst von Google, Google Assistant, integriert werden, im nächsten Jahr dann in das Microsoft-Produkt Cortana. Der iPhone-Hersteller Apple hatte zuletzt seinen Lautsprecher Homepod eingeführt, der mit Hilfe des Sprachassistenten Siri andere Geräte steuern kann. (APA, 26.2.2018)