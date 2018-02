Morgen-Update für Montag, den 26.2.2018: Tirol-Wahl, Don't Smoke und Kältewelle

Guten Morgen! Das sind die wichtigsten Schlagzeilen des Tages

[Inland] Tiroler Wahl mit nur symbolischen Folgen für Bund

[Wählerstromanalyse] Tirol: Woher kamen die Zugewinne von ÖVP, SPÖ und FPÖ?

Umfrage zu Wahlmotiven: Platters Persönlichkeit band Wähler an ÖVP

[Panorama] "Don't smoke": Immer mehr schwarze Granden gegen den blauen Dunst

[International] Sie treiben oft wochenlang übers Meer, bis sie auf Japans Küste treffen. Das Rätsel um nordkoreanische "Geisterschiffe" beschäftigt die Behörden

[Medien] FPÖ beschwert sich bei Medienbehörde über Pröll im ORF zu Rauchverbot

[Reisen] "Places of Intimacy": Die besten Hotels, um Sex zu haben

[Wissenschaft] Erstaunliches Tierverhalten, perfekt fotografiert

[Wetter] Der Montag startet zwischen dem Tiroler Unterland und dem Mostviertel mit einigen Wolken. Ansonsten scheint nebst einzelnen Frühnebelfeldern noch die Sonne. Auch heute bleibt es bitterkalt bei -12 bis -1 Grad. Und so eisig wird es in den kommenden Tagen.

[Zum Tag] In diesem Jahr am 26. Februar wäre Johnny Cash 86 Jahre alt geworden. Er war einer der bedeutendsten US-amerikanischen Country-Sänger und Songschreiber. Zu seinen bekanntesten Liedern zählen "Folsom Prison Blues" , "I Walk the Line" und "Ring of Fire".