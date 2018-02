Griezmann beim 5:2 Atleticos in Sevilla überragend

Drei Treffer des Franzosen beim fünften Sieg des ersten Barcelona-Verfolgers en suite

Sevilla – Atletico Madrid hat den bereits großen Abstand zum FC Barcelona in der spanischen Fußball-Meisterschaft nicht weiter anwachsen lassen. Die Hauptstädter gewannen am Sonntag das Spitzenspiel beim Champions-League-Achtelfinalisten FC Sevilla klar mit 5:2, es war bereits der fünfte Sieg in Folge. Mit drei Treffern war der Franzose Antoine Griezmann der herausragende Akteur des Abends.

Diego Costa (29.) und Griezmann (42., 51./Elfmeter) verschafften Atletico schon zu Beginn der zweiten Hälfte eine komfortable Führung. Koke (65.) und erneut Griezmann (81.) brachten ihr Team dann sogar mit 5:0 in Front, ehe Pablo Sarabia (85.) und Nolito (89.) Sevilla vor einem Debakel bewahrten.

Atletico Madrid liegt damit seit exakt zwei Wochen sieben Zähler hinter Barca auf Platz zwei. Weitere sieben Punkte dahinter rangiert der Stadtrivale Real Madrid. (APA, 25.2.2018)