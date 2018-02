Bolt startet Fußball-Karriere: "Habe Vertrag"

Name des Vereins soll am Dienstag gelüftet werden

Kingston – Ex-Sprinter Usain Bolt hat nach eigenen Angaben seinen ersten Vertrag bei einem Fußball-Verein unterzeichnet. "Ich habe gerade bei einer Fußball-Mannschaft unterschrieben. Finde am Dienstag, dem 27. Februar, heraus, bei welcher", so der 31-jährige Jamaikaner in einem am Sonntag auf seiner Facebook-Seite veröffentlichten Video.

Spannung, Trommelwirbel.

Bolt arbeitet seit dem Ende seiner Leichtathletik-Karriere auf eine Zukunft im Fußball hin. Er hatte auch ein Probetraining beim deutschen Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund geplant, das bisher aber noch nicht stattgefunden hat. Sein Lieblingsclub ist der englische Rekordmeister Manchester United. Der achtfache Olympiasieger hatte im August vergangenen Jahres nach der Leichtathletik-WM seine Karriere beendet.

Der Profifußball sei bereits als Kind sein Traum gewesen, hatte Bolt vor einigen Monaten erklärt. "Das ist ein persönliches Ziel. Mir ist es egal, was andere Leute darüber sagen", sagte Bolt. (APA, 25.2.2018)