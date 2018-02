Drei Tote bei Protesten gegen Präsident Kabila im Kongo

Internetzugang wurde unterbrochen

Kinshasa – In der Demokratischen Republik Kongo sind bei Protesten gegen Präsident Joseph Kabila mindestens drei Menschen getötet worden. Ein Demonstrant kam in der Hauptstadt Kinshasa ums Leben, zwei weitere starben in Mbandaka in Nordwesten des Landes, wie Leonie Kandolo am Sonntag sagte. Sie ist Sprecherin einer katholischen Laienvereinigung, die die Proteste organisiert hatte.

Nach ihren Angaben wurden auch mehrere Menschen verletzt. Die Polizei habe Tränengas gegen die Demonstranten eingesetzt. Die Uno-Friedensmission im Kongo sprach von mindestens zwei Toten, 47 Verletzten und mehr als 100 Festnahmen.

Die Regierung des zentralafrikanischen Staates hatte die Proteste verboten. Am Sonntag waren das mobile Internet und SMS-Dienste vorübergehend abgeschaltet. Kabilas zweite Amtszeit endete offiziell bereits im Dezember 2016, er weigert sich jedoch abzutreten. Die nach einer Vermittlung der katholischen Kirche für Ende 2017 geplante Wahl wurde mit immer neuen Begründungen verschoben. Nun soll Ende des Jahres gewählt werden. Die politische Instabilität befeuert die Konflikte im Osten und im Zentrum des Landes. (APA, 25.2.2018)