Explosion in in mittelenglischer Stadt Leicester

Augenzeugen: Lauter Knall wie bei Explosion

London – In der britischen Stadt Leicester hat es nach Angaben der Polizei am Sonntagabend einen schweren Zwischenfall gegeben. Alle verfügbaren Rettungskräfte seien in der Stadt in Mittelengland im Einsatz, hieß es, ohne dass zunächst weitere Details bekannt wurden. Die Bürger wurden aufgefordert, das betreffende Gebiet zu meiden.

Örtliche Medien berichteten unter Verweis auf Augenzeugen, es habe einen lauten Knall gegeben, der an eine Explosion erinnert habe. Auf einem auf Twitter geposteten Video scheint ein Feuer in einem Gebäude in der Wohnstraße ausgebrochen zu sein. (APA/Reuters, 25.2.2018)