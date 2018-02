Ofner in Sao Paulo im Hauptbewerb

In der ersten Runde trifft er auf den 45 Ränge vor ihm liegenden Italiener Ceccinato

Sao Paulo – Der Steirer Sebastian Ofner hat am Sonntag den Hauptbewerb des Tennis-ATP-Turniers von Sao Paulo erreicht. Der 21-Jährige besiegte in der zweiten bzw. letzten Qualifikationsrunde den Argentinier Pedro Cachin 4:6,6:2,6:4. Für die erste Runde wurde Ofner Marco Cecchinato zugelost. Es ist das erste Duell von Österreichs Nummer drei mit dem Italiener, in der Weltrangliste als 102. 45 Ränge vor Ofner.

Während sich Ofner auf seine erste Hauptfeldteilnahme auf der Tour seit seinem Erstrunden-Out beim Erste Bank Open Ende Oktober noch bis zumindest Dienstag vorbereiten kann, bestreitet Gerald Melzer das erste Montag-Match auf dem Centercourt (16.30 Uhr) gegen Guillermo Garcia-Lopez. Die beiden spielen erstmals gegeneinander. (APA, 25.2.2018)