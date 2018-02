Snowboarderin Dujmovits beendet Karriere

30-jährige Olympiasiegerin von 2014 in Sotschi freut sich auf eine neue Herausforderung

Bokwang – Julia Dujmovits, Olympiasiegerin 2014 im Parallel-Slalom, sagt dem aktiven Snowboard-Sport nach dieser Saison Adieu. Das teilte die Burgenländerin nach dem enttäuschenden Achtelfinal-Aus im Parallel-Riesentorlauf der Pyeongchang-Spiele am Samstag mit. Benjamin Karl nahm hingegen schon am Tag seiner Viertelfinal-Pleite die Goldene in vier Jahren in den Fokus.

Die Entscheidung über das Karriereende ist bei Dujmovits unabhängig von dem für sie schwachen Abschneiden im Phoenix Snow Park von Bokwang gefallen. "Das war generell mein Plan. Ich freue mich auf etwas Neues, eine neue Herausforderung", sagte die 30-Jährige im Zielraum. Das Finale im deutschen Winterberg Mitte März werde ihr letzter Auftritt im Weltcup sein. Der Zukunft blickt Dujmovits positiv entgegen. "Wenn man eine Tür zumacht, dann macht man eben eine andere auf." (red, APA)