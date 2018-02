Manchester City Liga-Cup-Sieger

Citizens besiegten Arsenal im Finale im Wembley 3:0 – Erste Trophäe unter Guardiola

London – Manchester City hat am Sonntag die erste Trophäe unter Josep Guardiola gewonnen. Die "Citizens" besiegten Arsenal London im Wembleystadion im Finale des englischen Fußball-Liga-Cups deutlich 3:0. Für Guardiola ist das bereits der 22. Titel als Vereinstrainer – zuvor hatte er mit Barcelona und Bayern 14 bzw. sieben Titel gefeiert.

Der Argentinier Sergio Aguero (19. Minute), Kapitän Vincent Kompany (58.) und David Silva (65.) trafen vor 85.671 Zuschauern in einem enttäuschend einseitigen Endspiel. Damit bleibt der Liga-Cup der einzige nationale Titel, den Trainer Arsene Wenger in seiner beinahe 22-jährigen Amtszeit bei Arsenal noch nicht gewonnen hat.

Pep und die gelbe Schleife



Guardiola hat auch am Sonntag neuerlich eine gelbe Schleife an seiner Kleidung getragen. Der englische Verband (FA) ermittelt in der Causa schon seit der Vorwoche. Die Schleife gilt als Zeichen der Unterstützung für inhaftierte oder abgesetzte katalanische Politiker.

Der Verband wertet das als unerlaubte politische Botschaft, die nicht mit den Bekleidungsvorschriften übereinstimmt. Der Starcoach hat bis zum 5. März Zeit, um gegenüber der FA seine Sicht der Dinge darzulegen.

Als er nach dem Cupfinale von Journalisten zu dem Symbol befragt wurde, verteidigte Guardiola seine Haltung in der Streitfrage um die Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien. "Es sind vier Leute im Gefängnis, dazu andere im Exil, offenbar wegen Aufruhr. Aber für das braucht man Waffen, und wir haben keine Waffen. Wir haben nur Stimmen", sagte der 47-Jährige. "Es geht um Leute, die nichts getan haben, um Demokratie." Er sei bereit, eine Strafe zu zahlen, wenn er die Regeln gebrochen habe, machte Guardiola klar.(APA, 25.2.2018)