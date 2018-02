4:2 bei Sturm: RB Salzburg marschiert zielstrebig gen Titel

Salzburg präsentierte sich im Vergleich zur Europa League an mehreren Positionen verändert: In der Innenverteidigung kam Duje Caleta-Car etatmäßig für Jerome Onguene, im offensiven Mittelfeld ersetzte Hannes Wolf Xaver Schlager, Valon Berisha kehrte zurück, und Reinhold Yabo rückte für Amadou Haidara nach rechts. In Sturm durfte sich Gulbrandsen anstelle des zuletzt starken Hwang Hee-chan versuchen. Umstellungen, die Rose mit dem dichten Programm seiner Mannschaft begründete. Sturm agierte mit einer Blaupause vom 1:1 gegen Rapid, nur Solospitze Deni Alar wurde durch Emeka Eze ersetzt.

Graz – Red Bull Salzburg strebt mit Riesenschritten dem historischen fünften Fußball-Meistertitel in Serie zu. Drei Tage nach dem Europa-League-Triumph über Real Sociedad setzten sich die "Bullen" am Sonntag im Schlager der 24. Bundesligarunde mit 4:2 (1:1) bei Sturm Graz durch und bauten mit dem vierten Sieg im vierten Spiel 2018 den Vorsprung auf ihren ersten Verfolger auf zehn Punkte aus.

Stimmen

Heiko Vogel (Sturm-Trainer): "Unser Matchplan war es, Salzburg die Initiative zu überlassen. Wir sind damit auch in Führung gegangen, haben aber zum ungünstigsten Zeitpunkt vor der Pause den Ausgleich bekommen. Es war das beste Spiel von uns, was die Formkurve betrifft. Ich kann meiner Mannschaft nichts vorwerfen. Sie haben heute gegen den stärksten Gegner gespielt. Großes Kompliment an Marco Roses Truppe, insbesondere nach dem Europa-League-Spiel am Donnerstag."

Peter Zulj (Sturm-Mittelfeldspieler): "Man kann Salzburg bereits zum Meistertitel gratulieren."

Marco Rose (Salzburg-Trainer): "Wir sind sehr glücklich über dieses Ergebnis. Wir haben gut ins Spiel reingefunden, sind aber in Rückstand geraten. Wichtig war, dass der Ausgleich noch vor der Pause gelang. In der zweiten Hälfte haben wir im richtigen Moment die Tore geschossen. Es ist harte Arbeit, solche Erfolge einzufahren. Die Mannschaft brennt, und wir haben im Moment den Luxus, gewisse Spieler draußen lassen zu können, weil sie von anderen zu 100 Prozent ersetzt werden."