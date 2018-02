Jordanien baut Kabinett nach Protesten gegen Sparmaßnahmen um

Wirtschaft des Landes leidet unter hohem Zustrom an Flüchtlingen

Kairo – Nach Protesten gegen die Sparmaßnahmen der Regierung sind in Jordanien mehrere Minister ausgewechselt worden. Neue Ressortleiter wurden unter anderem für die Bereiche Inneres, Arbeit und Jugend eingesetzt, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Petra am Sonntag. Die neuen Minister seien von König Abdullah II. im Palast in Amman eingeschworen worden.

In den vergangenen Wochen hatte es immer wieder Proteste gegen die Sparmaßnahmen und Preiserhöhungen in Jordanien gegeben. Die Regierung von Premier Hani Al-Mulki hatte unter anderem die Subventionen auf Brot aufgehoben und Steuern erhöht. Die Wirtschaft des Landes leidet unter einem hohen Zustrom an Flüchtlingen aus benachbarten Bürgerkriegsländern und ist auf internationale Hilfsgelder angewiesen. Die Arbeitslosenrate war zuletzt auf 18,5 Prozent geklettert. (APA, 25.2.2018)