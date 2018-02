Wahl in Tirol: Was für welche Koalitionsoption der ÖVP spricht

Landeshauptmann Günther Platter kann es sich aussuchen: Er hat Mehrheiten mit SPÖ, Grünen, FPÖ oder Neos. Nur die Liste Fritz will nicht regieren

Innsbruck – Der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) hat nach seinem Wahlsieg am Sonntag gleich mehrere Koalitionsoptionen. Ein Überblick, was für welche Konstellation spricht und was dagegen.

***

Was für Schwarz-Rot spricht

foto: lechner, apa Elisabeth Blanik (SPÖ) könnte für eine Regierungsbeteiligung ihr Bürgermeisteramt aufgeben.

Auf Bundesebene hassen viele ÖVPler die Sozialdemokratie. Für Tirols Landeshauptmann Günther Platter gilt das allerdings nicht. Ihm wird nachgesagt, offen für die früher als "große Koalition" bekannte Regierungsform zu sein. Ein Comeback von Schwarz-Rot gilt daher als nicht unwahrscheinlich. Das hat auch mit den Erfahrungen zu tun, die die Schwarzen über Jahrzehnte mit der SPÖ gemacht haben. Bis 1994 gab es eine Proporzregierung, die Sozialdemokraten saßen also immer in der Landesregierung. Aber auch nach der Abschaffung des Proporzsystems war die SPÖ bevorzugter Partner der SPÖ – mit Ausnahme der Wahl 2013.

Das Verhältnis zwischen Platter und SPÖ-Spitzenkandidatin Elisabeth Blanik wird als gut bezeichnet. In Tirol heißt es auch: Wäre Blanik keine Rote, wäre sie womöglich bereits Landeshauptfrau.

Die Bürgermeisterin von Lienz hat im Laufe der vergangenen Monaten auch eine persönliche Wandlung vollzogen. Zunächst schloss die 52-Jährige, die in der Vergangenheit schon Ministerangebote in Wien ausgeschlagen hat, einen Wechsel in die Landesregierung noch aus. Doch zuletzt ließ sie wissen: Sollte es zu einer Koalition mit der ÖVP kommen, würde sie das Bürgermeisteramt in Osttirol aufgeben.

***

Was für Schwarz-Grün spricht

foto: florian lechner Ingrid Felipe wird drum kämpfen müssen, weiter Koalitionspartner von Günther Platter zu bleiben.

Die Tiroler Grünen konnten den freien Fall ihrer Partei zwar bremsen und mit etwas über zehn Prozent ein, wie es aussieht, zumindest zweistelliges Ergebnis einfahren. Das ist sowohl landes- als auch bundespolitisch umgehend als starkes Signal gewertet worden – immerhin war das Ergebnis der Landtagswahl in Tirol besser als das im Oktober.

Doch für eine neuerliche Bestellung als Juniorregierungspartner der Volkspartei wird das kaum genügen.

Die Zusammenarbeit mit Günther Platters VP verlief zwar in den vergangenen fünf Jahren weitgehend friktionsfrei, doch parteiintern will vor allem der Wirtschaftsflügel der Tiroler Volkspartei nicht länger mit den Grünen, die ihnen als Bremser bei Projekten im Tourismus oder der Energiegewinnung gelten. In der Transitfrage hat die Volkspartei dem kleinen Partner zuletzt ohnehin das Zepter aus der Hand genommen. Für Grünen-Landeschefin Ingrid Felipe wird somit wohl der Gang in die Opposition unvermeidbar werden – ob man wieder über eine Regierung verhandelt, liege nun einmal am Landeshauptmann, sagte sie. Platter hat zwar zugesagt, mit allen zu sprechen, "um die Inhalte auszuloten". Dass die Umweltpartei aber die passenden Inhalte hätte, ist damit nicht gesagt.

***

Was für Schwarz-Blau spricht

foto: florian lechner Markus Abwerzger (re.) wurde von der ÖVP unter Günther Platter im Wahkampf wiederholt kritisiert.

Sie sehen zwar wie Sieger aus, aber die angestrebte Regierungsbeteiligung der Tiroler Freiheitlichen ist unwahrscheinlich. Denn Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) hat bereits im Vorfeld der Wahl mit ungewöhnlich deutlichen Worten klargemacht, dass er "kein Freund von Experimenten" sei und dass er in seiner Regierung auch "keinen Platz für linke oder rechte Spinner" habe.

Den blauen Wahlkampfauftakt in Innsbruck, der wegen seiner seltsam anmutenden Inszenierung sogar international für Schlagzeilen sorgte, verurteilte selbst Platter, der sich sonst zurückhält und das Austeilen seinem Klubobmann im Landtag, Jakob Wolf, überlässt. Die deutlichen Worte, die Wolf in den vergangenen Wochen und Monaten hinsichtlich der FPÖ fand, wertet der Innsbrucker Politologe Ferdinand Karlhofer sogar als Absage an eine mögliche schwarz-blaue Koalition.

Abzuwarten bleibt, wie stark sich die Bundes-ÖVP, die mit der FPÖ koaliert, einbringen kann. Platter hat wiederholt betont, sich nichts dreinreden lassen zu wollen. Am Wollen des Tiroler FPÖ-Chef Markus Abwerzger würde es jedenfalls nicht scheitern. Er möchte regieren. Er sehe sich nicht in der Rolle des "ewigen Oppositionspolitikers", so der Rechtsanwalt.

***

Was für Schwarz-Pink spricht

foto: lechner, apa Dominik Oberhofer könnte die Neos in die erste Landesregierung führen – zumindest theoretisch.

Die Neos dürfen sich nicht nur über den erstmaligen Einzug in den Tiroler Landtag freuen. Das gute Abschneiden der Volkspartei eröffnet ihnen – zumindest theoretisch – nun auch erstmals eine Option auf eine Regierungsbeteiligung. Da schon deutlich weniger als 50 Prozent für eine Mehrheit an Mandaten reichen, könnte sich Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) auch mit den Neos um Spitzenkandidat Dominik Oberhofer zusammentun.

Platter hat im Vorfeld keine Option ausgeschlossen. Die Pinken stünden im Gegensatz zur ebenfalls in den Landtag eingezogenen Liste Fritz auch als Regierungspartner bereit. Inhaltlich verortete sich Oberhofer beispielsweise beim Verkehrsthema – Stichwort Korridormaut sowie Blockabfertigung – in der Nähe der Grünen. Bei Wirtschaftsthemen sind die Neos traditionell nah am Wirtschaftsflügel der Volkspartei, auch wenn Oberhofer im Wahlkampf die Tiroler Tourismuspolitik kritisierte.

Von pinker Bundesseite wird es sicherlich Druck geben, der ÖVP möglichst weit entgegenzukommen, um eine Regierungsbeteiligung zu schaffen. Für die Neos geht es darum zu zeigen, dass sie nicht nur polternde Opposition können, sondern auch das Regierungsgeschäft. (Steffen Arora, Günther Oswald, Conrad Seidl, 26.2.2018)