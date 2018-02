Kältewelle steuert am Mittwoch auf ihren Höhepunkt zu

MA 45 warnt vor unsicherem Eislaufen. Bis Donnerstag bleibt es kalt

Wien – Auch die letzte Februarwoche bleibt eisig, das prognostizierte die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. Der kälteste Tag soll der Mittwoch werden, mit Frühtemperaturen von minus 20 bis minus elf Grad, in manchen Alpentälern sogar tiefer.

Bei der klirrenden Kälte dürfte der Schal übrigens legal sein. Das Verhüllungsverbot macht wegen "gesundheitlichen Gründen" eine Ausnahme. Gesetzesverstöße seien in Wien sowieso nicht im wahrnehmbaren Bereich, heißt es von der Polizei auf Anfrage.

Eine Warnung spricht die MA 45 aus: "Die Gefahr, auf Natureis einzubrechen, ist groß", so Gerald Loew. Gewässer wie die Alte und Neue Donau werden durch Wasserzuflüsse gespeist, die rund sieben Grad warm sind. Für sicheres Eislaufen sollte man daher in allen Bundesländern auf angelegte Eisflächen ausweichen.

Um Hilfe bittet weiter die Caritas. Auch heuer betreibt sie das Kältetelefon. Unter der Nummer 01/480 45 53 können rund um die Uhr Hinweise auf Obdachlose im Freien hinterlassen werden.

Ausblick: Es bleibt kalt

Am Montag gibt es im Westen sowie generell an der Alpennordseite zu Beginn schon tiefe, hochnebelartige Bewölkung. Stellenweise kann es in den Nordstaulagen auch unergiebig schneien. Überall sonst ist es in der Früh noch ein wenig sonnig, tagsüber verdichten sich die Wolken dann aber überall. Am sonnigsten bleibt es im Südwesten. Mäßiger bis lebhafter Nordwest- bis Nordostwind frischt auf. Die Frühtemperaturen reichen von minus 20 bis minus acht Grad, die Tageshöchsttemperaturen von minus neun bis minus vier Grad.

Am Dienstag überwiegen in weiten Teilen des Landes die Wolken, nur ganz im Westen scheint ein wenig die Sonne. Vor allem in den nördlichen Staulagen sowie ganz im Südosten kann es zeitweise auch unergiebig schneien. Im Osten und Südosten bläst mäßiger bis lebhafter Nordwest- bis Nordwind, sonst ist es windschwach. In der Früh bewegen sich die Temperaturen zwischen minus 17 und minus sieben Grad und erreichen tagsüber minus neun bis minus vier Grad.

Im Osten gibt es am Mittwoch teils stärkere Bewölkung, sonst scheint aber nach Auflösung lokaler Nebel- oder Hochnebelfelder meist die Sonne. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordwest bis Ost. Die Frühtemperaturen fallen auf minus 20 bis minus elf Grad, in manchen Alpentälern auch darunter. Im Laufe des Tages werden minus 9 bis minus ein Grad erwartet, nur in Vorarlberg könnten es auch knapp über Null Grad sein.

Am Donnerstag verdichten sich im Westen und Südwesten die Wolken, hier kann es im Tagesverlauf besonders in den Südstaulagen etwas schneien, an der Alpennordseite kann es leicht föhnig werden. In den übrigen Regionen überwiegt von ein paar Wolkenfeldern und lokalen Nebelfeldern abgesehen aber der Sonnenschein. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Osten und in den Föhnstrichen im Westen teils lebhaft aus Ost bis Süd. Die Frühtemperaturen betragen minus 17 bis minus drei Grad, in manchen Tälern nochmals unter minus 20 Grad. Die Tageshöchsttemperaturen liegen im Westen bei minus drei bis plus drei Grad, überall sonst noch bei minus sieben bis Null Grad.

Im Süden und Osten ziehen am Freitag vermehrt Wolken und Hochnebel auf. Örtlich kann es in den Südstaulagen etwas Niederschlag geben. Sonst ist es trocken und zeitweise noch sonnig. An der Alpennordseite wird es regional föhnig. Der Wind weht schwach bis mäßig, tagsüber teils auflebend aus Südost bis Süd. Nach minus zwölf bis plus ein Grad in der Früh steigen die Temperaturen tagsüber auf minus drei bis plus sieben Grad, mit den höchsten Temperaturen an der Alpennordseite. (APA, ook, 25.2.2018)