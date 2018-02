Über Geländekante in einen Wassergraben gestürzt

Feistritz bei Knittelfeld – Ein 41 Jahre alter Steirer ist am Sonntag beim Rodeln in St. Marein-Feistritz (Bezirk Murtal) zehn Meter tief über eine Geländekante in einen Wassergraben gestürzt. Dabei erlitt er laut Polizei schwere Kopfverletzungen. Augenzeugen alarmierten die Rettung, der 41-Jährige wurde ins Landeskrankenhaus nach Judenburg eingeliefert. (APA, 25.2.2018)