Borowski allein auf der sündigen Insel – wie sehen Sie den "Tatort"?

Wahnwirbel der Gefühle

Elmar Krekelers empfiehlt den "Tatort" auf Welt.de zum Beispiel so: "Eine Ermittlung findet auch statt. Aber darum geht es eigentlich gar nicht. Sondern um eine Liebe im Jetzt und wie sie von den Gespenstern des Gestern zerstört wird, wovon manche Leute reden, wenn sie von Liebe reden. Und um die Widerspiegelung einer Seelenaufruhr in der Natur. Borowski lässt sich hineinziehen in diesen Wahnwirbel der Gefühle. In den Tanz der Gespenster des Glücks. Bleibt lange drin. Kommt schwer hinaus. Wie wir alle. Trotzdem: Südwester raus, Friesennerz, Gummistiefel... Und gucken."