Jede Kritik mundtot machen: Der blaue Feldzug gegen den ORF

Grundiert wird die Kampagne mit dem Märchen vom linken, politischen Mainstreamjournalismus

der standard STANDARD-Videoblogger Robert Misik über einen Angriff auf den Journalismus.

Die FPÖ führt, mit dröhnender Duldung der ÖVP, einen Feldzug gegen den ORF, aber in Wirklichkeit gegen jeden Journalismus. Denn der steht ihr im Weg beim Verbreiten ihrer Angstbotschaften. Grundiert wird die Kampagne mit dem Märchen vom linken, politischen Mainstreamjournalismus. Dabei haben die Mainstream-Medien seit Jahr und Tag mehrheitlich den populistischen und rechten Parteien in die Hände gespielt, indem diese einfach ihr Agenda-Setting akzeptierten oder sogar betrieben – von Themensetzungen wie "Gefahr Islam" bis zur Behauptung, der "Stillstand der Großen Koalition" wäre das Schlimmste, was dem Land passieren kann, und bis zur Verkleisterung aller Debatten durch das Flüchtlingsthema. Aber das reicht der FPÖ offenbar nicht mehr. Andere Gesichtspunkte, andere Meinungen und Kritik sollen einfach nicht mehr vorkommen. (Robert Misik, 25.2.2018)