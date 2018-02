Austria entlässt Trainer Thorsten Fink

Veilchen ziehen nach Niederlage gegen Admira und 12 Punkten Rückstand auf einen Europacup-Platz die Reißleine

Wien – Fußball-Bundesligist FK Austria Wien hat sich am Sonntag von Trainer Thorsten Fink getrennt. Die Veilchen reagierten damit auf die Misserfolge der vergangenen Woche. Zuletzt gab es am Samstag ein 1:2 bei der Admira, womit der Rückstand des Tabellensiebenten auf den ersten fixen Europacup-Rang auf zwölf Punkte anwuchs.

Die Suche nach einem Nachfolger läuft bereits. AG-Vorstand Markus Kraetschmer: "Wir sind zum Schluss gekommen, dass wir jetzt Maßnahmen setzen müssen, um den Turnaround zu schaffen. Wir haben noch zwölf Runden und glauben an unsere Chance, deswegen haben wir diese Veränderung vorgenommen."

Kraetschmer und Wohlfahrt sind noch am Samstag sehr lange zusammen gesessen, haben analysiert und die Thematik auch mit Präsident und Aufsichtsratvorsitzenden Wolfgang Katzian besprochen. Kraetschmer: "Die Position des Cheftrainers ist ein aufsichtsratpflichtiges Geschäft und deswegen haben wir uns da das Okay geholt."

Sportdirektor Franz Wohlfahrt: "Unser Dank gilt Thorsten Fink, der in den vergangenen zweieinhalb Jahren sehr erfolgreich bei uns gearbeitet hat, einmal Dritter und Zweiter war und uns zweimal in die Gruppenphase der Europa League geführt hat. Zudem haben wir tolle Transfererlöse in dieser Zeit gemeinsam erzielen können."

Neben Thorsten Fink wurde auch Co-Trainer Sebastian Hahn von den Aufgaben entbunden, Egbert Zimmermann, Niko Vidovic und Franz Gruber bleiben.

Interimslösung gesucht, Telefonate geführt

Kraetschmer und Wohlfahrt haben sich bereits auf die Suche nach einer Interimslösung. begeben. "Wir haben bereits erste persönliche (sic) Telefonate geführt, weitere werden im Laufe des Tages folgen. Hauptziel ist es, so rasch wie möglich jemanden zu finden, der mit uns bis zum Saisonende alles unternimmt, um unser Minimalziel Europa League noch zu schaffen", sagte Kraetschmer.

Für Thorsten Fink "überwiegt Das Positive, denn wir hatten erfolgreiche Jahre. Zuletzt haben aber die Ergebnisse nicht gepasst und da hat man als Klub keine Zeit, um wochenlang auf eine Verbesserung zu warten. Ich wünsche dem Klub alles Gute für die Zukunft."(APA, red, 25.2.2018)

