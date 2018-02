Galaxy S9, Nokia 9, Sony XZ2: Was am MWC zu erwarten ist

Der Event in Barcelona wird die ersten Smartphone-Flaggschiffe des Jahres bringen

Der Mobile World Congress, der auch heuer wie gewohnt in Barcelona stattfindet, ist Europas größte Tech-Messe. Der Name ist Programm, dreht sich doch so gut wie alles um mobile Technologien. Groß im Zentrum stehen Smartphones, die zu einem kaum noch wegzudenkenden Alltagshelfer geworden sind.

Offiziell sperrt man zwar erst am Montag für das allgemeine Publikum auf, doch schon heute Sonntag geben mehrere Unternehmen ein Stelldichein mit eigenen Events. Hier eine kleine Übersicht dessen, womit wir am diesjährigen MWC rechnen.

Huawei

Den Anfang macht Huawei. Der Auftritt des chinesischen Herstellers am MWC beginnt um 14 Uhr MEZ. Wer allerdings erwartet, in Barcelona auf das nächste Frühjahrsflaggschiff, P20, zu stoßen, dürfte enttäuscht werden. Es ist davon auszugehen, dass das Sortiment an Mittelklasse-Geräten erneuert bzw. ausgebaut wird. Von Huawei gibt es aber mittlerweile die Ankündigung eines weiteren Termines, der Ende März in Paris stattfinden wird. Hier dürfte dann das P20 offiziell enthüllt werden.

Nokia/HMD

Um 16 Uhr bemüht sich dann schließlich HMD Global, zuständig für Herstellung und Vermarktung der Nokia-Smartphones seit dem letztjährigen Comeback der finnischen Marke, ins Rampenlicht. Hier werden gleich mehrere interessante Geräte genannt, die das Licht der Welt erblicken könnten. Im Highendbereich wäre dies das Nokia 9, über das schon seit vergangenem Herbst Gerüchte kursieren. Möglicherweise wird es auch als eine neue Variante des Nokia 8 vorgestellt. Jedenfalls soll es, dem Trend folgend, auch ein Display mit super-schmalen Rändern besitzen und außerdem Highend-Spezifikationen zu einem vergleichsweise niedrigen Preis bieten.

Preislich ebenfalls eine Ansage soll das Nokia 1 werden, das auch auf der Agenda stehen soll. Folgt man dem bisherigen Nummerierungsschema, so ist mit einem soliden Einsteigergerät zu rechnen, das alle Basics für den Kommunikationsalltag abdeckt und unter 100 Euro kosten könnte. Gezeigt werden dürfte auch eine neue Fassung des Retro-Rückkehreres Nokia 3310 – diesmal mit integriertem LTE-Modul.

Samsung

Den wohl wichtigsten Sonntagstermin veranstaltet der koreanische Elektronikriese Samsung. Und hier gibt es kaum noch etwas, das nicht bekannt ist. Dass man das Galaxy S9 vorstellen wird, ist angesichts des üblichen Veröffentlichungsrhythmus keine Überraschung. Allerdings sind bereits vor einigen Tagen praktisch alle relevanten Spezifikationen ins Netz entwischt. Auch der angebliche (stolze) Preis wurde geleakt.

Nun ist auch noch das Video aufgetaucht, mit dem Samsung das Gerät wohl offiziell präsentieren wird. Das heißt allerdings nicht, dass es ab 18 Uhr gar nichts Neues zu erfahren gibt. Denn dann wird der WebStandard ein Hands-on veröffentlichen, um einen Ersteindruck der neuen Samsung-Handys zu geben.

Sony

Wohl unter Rücksicht auf die Uhrzeit im Heimatmarkt Japan ruft Sony dann am Montag bereits früh zur eigenen Vorstellung. Um 8:30 Uhr MEZ geht es los, der große Überraschungseffekt ist aber auch hier schon im Vorfeld etwas verpufft. Denn der Star der Show, das Xperia XZ2 (und XZ2 compact), ist schon im Vorfeld samt Bild geleakt.

Auch ein paar Änderungen sind durchgesickert. Abseits des obligatorischen Hardwareupgrades soll etwa der Fingerabdruckscanner auf die Rückseite gewandert sein. Dazu gibt es nun auch hier deutlich dünnere Ränder und ein Display im 18:9-Format. Allerdings soll Sony sich auch des Kopfhöreranschlusses entledigen. Am Montag gibt es Gewissheit, ob diese kolportierten Informationen stimmen.

Xiaomi

Auch der chinesische Branchenriese Xiaomi ist in Barcelona mit dabei. Ob man ein großes, neues Produkt mit dabei hat, ist aber schwer zu sagen. Denn eine Keynote scheint nicht am Messekalender auf. Möglicherweise wird der Konzern aber seine Flaggschiff-Reihe mit dem Xiaomi Mi 7 erneuern. Denkbar ist außerdem die Vorstellung des Mix Max 3, ein Mittelklasse-Smartphone mit großem Display und riesigem Akku. (red, 25.02.2018)