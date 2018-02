Erdbeben im Friaul: Angst bei der Bevölkerung, aber keine Schäden

Erdstöße auch in Venetien

Udine – Eine Reihe von Erdstößen ist am Sonntagvormittag in der an Kärnten grenzenden norditalienischen Region Friaul-Julisch Venetien gemessen worden. Der erste Stoß mit dem Epizentrum Forni di Sotto in der Provinz Udine mit der Stärke 3,9 auf der Richterskala wurde um 9.16 Uhr gemeldet, berichteten italienische Medien.

Darauf folgten weitere Erdstöße, die von der Bevölkerung deutlich gespürt wurden und Angst auslösten, doch bisher wurden weder Verletzte noch Schäden gemeldet. Die Erschütterungen seien auch in Friauls Nachbarregion Venetien gespürt worden, hieß es. (APA, 25.2.2018)