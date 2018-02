Bedrohung für Beats? Apple soll an eigenen Over-Ear-Kopfhörern arbeiten

Geräte unter eigener Marke könnten bereits zu Jahresende erscheinen – auch neue Airpods offenbar in Entwicklung

Offenbar plant Apple, sein Angebot in Sachen Kopfhörern auszuweiten. Bisher bietet das Unternehmen In-Ear-Lösungen in Form der Earpods und ihrer kabellosen Vettern, den Airpods, an. Der kalifornische IT-Konzern soll nun aber auch an kabellosen Over-Ear-Lösungen unter eigener Marke arbeiten, berichtet Macrumors unter Verweis auf den üblicherweise gut informierten Analysten Ming-Chi Kuo.

Die wichtigsten Partnerfirmen dafür sollen Primax und SZS sein. Erstere hat bereits viel Fertigungserfahrung bei akustischen Geräten. Die Kopfhörer sollen ins High-End-Segment fallen und teurer werden, als reguläre Airpods.

Auslieferung noch 2018 möglich

Ein konkretes Datum für die Vorstellung der Kopfhörer gibt es nicht. Kuo geht aber davon aus, dass die Auslieferung frühestens im vierten Quartal diesen Jahres beginnen wird. Es bleibt abzuwarten, ob ein solches Produkt Auswirkungen auf den Stellenwert von Beats haben wird. Der Accessoirehersteller befindet sich seit 2014 im Besitz von Apple und ist vor allem für sein Kopfhörersortiment bekannt.

Neue Airpods mit Wireless Charging

Derweil soll Apple auch eine neue Generation der Airpods vorbereiten. Diese soll sich vor allem durch ein Ladegehäuse mit Support für drahtloses Aufladen auszeichnen, eine verbesserte Version des W1-Chips erhalten und in der zweiten Jahreshälfte vorgestellt werden – was auf eine Präsentation zum üblichen "iPhone-Termin" im September deutet.

Kuo rechnet damit, dass sie deutlich teurer werden, als die aktuellen Airpods. Es ist allerdings nicht klar, ob das drahtlose Ladegehäuse optional erhältlich oder fixer Bestandteil des Sets beim Kauf neuer Airpods ist.