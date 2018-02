Maier im Viererbob Siebenter, Gold an Deutsche

Francesco Friedrich pilotiert zu zweitem Sieg, Österreich I kann sich in letztem Lauf noch verbessern

Pyeongchang/Alpensia Pyeongchang – Francesco Friedrich hat das Bob-Double bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang perfekt gemacht. Nach seinem Triumph im Zweier setzte sich der Deutsche auch am Sonntag in der Vierer-Konkurrenz im Olympic Sliding Center von Alpensia durch. Der Tiroler Benjamin Maier konnte sich im vierten Lauf noch steigern und belegte mit Kilian Walch, Danut Ion Moldovan und Markus Sammer Platz sieben.

Österreich I, das nach Lauf drei auf Rang acht gelegen war, hatte am Ende 1,05 Sekunden Rückstand auf Platz eins. Silber teilten sich der Koreaner Wong Yunjong und der Deutsche Nico Walther (je +0,53). Für Korea war es die erste Bob-Medaille überhaupt. Österreich II mit Markus Treichl, Ekemini Bassey, Marco Rangl und Markus Glück hatte als 22. die Qualifikation für den letzten Lauf der Top 20 verpasst. (APA, 25.2. 2018)