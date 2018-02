Nordkorea-Sanktionen: USA beantragen Hafenverbote für Schiffe

UN-Sicherheitsrat soll auch 27 Unternehmen auf Sanktionsliste setzen. Nordkorea sieht Sanktionen als Kriegsdrohung

Pjöngjang – Die USA haben den UN-Sicherheitsrat aufgefordert, im Zuge der Sanktionen gegen Nordkorea ein weltweites Hafenverbot für 33 Schiffe zu verhängen. Der Antrag fordert das Komitee für die Nordkorea-Sanktionen zudem auf, 27 Schifffahrts- und Handelsunternehmen auf die Sanktionsliste zu setzen.

Japan schloss sich dem US-Antrag teilweise an, forderte allerdings nur Hafenverbote für drei Schiffe. Das Finanzministerium in Washington hatte am Freitag neue Sanktionen gegen Schiffe und Unternehmen angekündigt. Präsident Donald Trump sprach von den "härtesten Sanktionen, die jemals gegen ein Land verhängt worden sind".

Bisher Hafenverbote für acht Schiffe

Die Sanktionen treten automatisch in Kraft, wenn bis zum kommenden Freitag kein Mitglied des UN-Sicherheitsrats dagegen protestiert – auch nicht Nordkoreas Verbündeter China. Bisher wurden im Zuge der Nordkorea-Sanktionen Hafenverbote für acht Schiffe verhängt.

Von den 33 Schiffen, die nun auf die Sanktionsliste gesetzt werden sollen, stammen 19 aus Nordkorea. Die meisten der Tanker, Handels- und Frachtschiffe werden verdächtigt, durch das heimliche Umladen von Öl die Sanktionen zu umgehen. 13 weitere Schiffe stammen aus Ländern in Afrika, Südamerika und der Karibik, ein Schiff fährt unter der Flagge Chinas. Es soll im August im Hafen Nampo nordkoreanische Kohle geladen haben.

Der UN-Sicherheitsrat hat mehrfach Sanktionen gegen Nordkorea wegen dessen Atom- und Raketenprogramm verhängt. Allein im vergangenen Jahr wurde die Sanktionsschraube gegen Pjöngjang fünf Mal angezogen. Die Strafmaßnahmen betreffen unter anderem den Handel mit Ölprodukten, Kohle, Eisen, Blei und Textilien.

Nordkorea verurteilt Sanktionen scharf

Die nordkoreanische Regierung hat die US-Sanktionen gegen das Land scharf verurteilt. Dies sei noch vor der Abschlussfeier der Olympischen Spiele in Südkorea eine Kriegsdrohung, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur KCNA am Sonntag unter Berufung auf das Außenministerium in Pjöngjang. Eine Blockade durch die USA würde man als kriegerische Handlung betrachten. (APA, AFP, 25.2.2018)