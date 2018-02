Flyers gelingt bei Sieg "magisches" Tor

Michael Raffl bleibt bei 5:3 ohne Torbeteiligung

Ottawa – Die Philadelphia Flyers haben am Samstag in der National Hockey League (NHL) den fünften Sieg in Folge gefeiert. Das Team aus dem Bundesstaat Pennsylvania gewann bei den Ottawa Senators mit 5:3. Der Kärntner Michael Raffl stand 13:18 Minuten auf dem Eis, blieb aber ohne Torbeteiligung. Die Flyers schoben sich vorerst auf den zweiten Platz der Metropolitan Division hinter den Pittsburgh Penguins.

Das fünfte Tor der Flyers war äußerst kurios: Brandon Manning wollte den Puck eigentlich entlang der Bande spielen, der Goalie erwartete die Scheibe schon hinter seinem Tor. Unglücklich für die Senators, dass der Puck zuvor von einer Kante genau ins Tor sprang. (APA, red, 24.2.2018)