68. Berlinale: Ruth Beckermanns "Waldheims Walzer" bester Dokumentarfilm

Goldener Bär für "Touch Me Not" der rumänischen Regisseurin Adina Pintilie. Der Regie-Preis ging an Wes Anderson.

Berlin/Wien – Ruth Beckermanns Dokumentarfilm Waldheims Walzer wurde bei der 68. Berlinale als bester Dokumentarfilm ausgezeichnet. Der Film, für den die österreichische Regisseurin und Autorin den Glashütte Original Dokumentarfilmpreis verliehen bekam, behandelt die umstrittene Wahl von Kurt Waldheim zum Bundespräsidenten.

Beckermann hat für ihren Kompilationsfilm ausschließlich Archivmaterial verwendet (darunter auch von ihr selbst gedrehte Aufnahmen). In Form eines Essays zeichnet sie nach, wie aus der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit Waldheims eine Debatte über die österreichische Identität wurde – insbesondere am "Opfermythos" des Landes schieden sich damals die Geister. Der Film wurde auf der Berlinale auch im Lichte der neuen Regierung in Österreich breit diskutiert.

Der dokumentarische Experimentalfilm Touch Me Not hat überraschend den Goldenen Bären gewonnen. Die rumänische Regisseurin Adina Pintilie (38) erforscht in ihrem Film die Spielarten und Grenzen menschlicher Sexualität.

Während des Festivals hatte das auch mit deutschem Geld realisierte Werk die Kritiker gespalten. Als Präsident der Jury hatte sich Regisseur Tom Tykwer ("Lola rennt") "wilde und sperrige" Filme gewünscht. Es ist das zweite Mal, dass ein rumänischer Film die höchste Auszeichnung des Festivals gewinnt. Die deutschen Favoriten gingen leer aus, obwohl ihnen zum Teil große Chancen eingeräumt worden waren.

Großer Preis der Jury für "Gesicht"

Den Großen Preis der Jury holte am Samstagabend die polnische Regisseurin Malgorzata Szumowska (44) mit ihrer Gesellschaftsparabel Twarz. Satirisch und anrührend erzählt sie von einem jungen Mann, der nach einer entstellenden Gesichtstransplantation nicht nur in seinem Umfeld, sondern auch in der eigenen Familie abgelehnt wird.

Beide Filme gehörten bei den Kritikern nicht zu den Favoriten. "Wir haben herausgefunden, dass wir nicht nur das würdigen wollen, was Kino kann, sondern auch das, wo es noch hingehen kann", sagte Jury-Präsident Tykwer.

Alfred-Bauer-Preis für "Die Erbinnen"

Die Jury-Entscheidung bewies aber erneut, dass Frauen bei dem Festival eine ungewöhnlich starke Rolle spielten. Das gilt auch für den paraguayischen Film Die Erbinnen (Las herederas) von Marcelo Martinessi, der den Alfred-Bauer-Preis erhielt. Die Auszeichnung gilt einem Spielfilm, der neue Perspektiven eröffnet. Ana Brun (68) bekam für ihre Rolle in dem tragikomischen Drama um eine verschlossene lesbische Frau den Silbernen Bären als beste Darstellerin.

Zum besten Schauspieler kürte die Jury den Franzosen Anthony Bajon (23), der in Cedric Kahns La prière einen 22-jährigen Drogenabhängigen spielt. Intensiv und glaubwürdig zeichnet er den zermürbenden Kampf gegen die Drogensucht nach, der ihm mit Hilfe des Glaubens gelingen soll.

Als großer Anwärter auf den Darstellerpreis war auch der 32-jährige Berliner Franz Rogowski gehandelt worden. Der diesjährige Shootingstar der Berlinale überzeugte sowohl in Christian Petzolds Flüchtlingsdrama Transit wie auch in Thomas Stubers poetischem Liebesfilm In den Gängen.

Weder er noch Marie Bäumer als Romy Schneider in der österreichischen Koproduktion 3 Tage in Quiberon konnten einen der begehrten Darsteller-Preise ergattern. Auch in anderen Kategorien wurde der deutsche Film nicht bedacht, obwohl er mit 4 von 19 Kandidaten besonders gut vertreten war.

Den Silbernen Bären für die beste Regie sprach die Jury dem US-Filmemacher Wes Anderson zu. Mit seiner märchenhaften Hundeparabel Isle of Dogs hatte erstmals ein Animationsfilm die Berlinale eröffnet. Seine Stop-Motion-Tricktechnik kam auch beim Publikum gut an.

Der mexikanische Regisseur Alonso Ruizpalacios holte für seinen vergnüglichen Verbrecherfilm Museo gemeinsam mit seinem Kollegen Manuel Alcala den Silbernen Bären für das beste Drehbuch. Elena Okopnaya bekam die Auszeichnung als herausragende künstlerische Leistung für Kostüm und Design in dem stimmungsvollen Schriftstellerdrama Dovlatov von Alexey German Jr.

Insgesamt waren bei dem elftägigen Festival 385 Filme aus 78 Ländern zu sehen. Am Sonntag geht die Berlinale mit einem Publikumstag zu Ende. Im vergangenen Jahr hatte der ungarische Liebesfilm Körper und Seele von Ildiko Enyedi den Goldenen Bären gewonnen.

(kam/APA, 24.2.2018)