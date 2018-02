Barca und Real sorgen für spanischen Torregen

Insgesamt elf Treffer in den Spielen der der spanischen Spitzenteams – Ronaldo schießt Doppelpack

Madrid – In der spanischen Fußball-Meisterschaft haben sich die Spitzenteams Barcelona und Real Madrid am Samstag über klare Siege freuen dürfen. Real feierte am Nachmittag einen 4:0-Heimerfolg gegen Deportivo Alaves, Barca zog am Abend mit einer 6:1-Gala gegen Girona nach. Alle Superstars – Cristiano Ronaldo, Luis Suarez, Lionel Messi, Karim Benzema, Gareth Bale und Philippe Coutinho – trafen.

Im Bernabeu-Stadion gelangen Ronaldo (44., 61.) zwei Tore, dazwischen hatte Gareth Bale (46.) auf 2:0 erhöht. Den Schlusspunkt für den Tabellendritten setzte der Franzose Karim Benzema per Foulelfmeter (89.), womit sich erstmals seit langer Zeit wieder das komplette "BBC"-Sturmtrio in die Schützenliste eintrug. Benzema war fast drei Monate ohne Tor geblieben, der Waliser Bale war zuletzt von Trainer Zinedine Zidane auf die Bank verbannt worden.

Ronaldo lässt "Benz" schießen

Ronaldo erhöhte sein Torkonto in der Liga mit seinen beiden Treffern auf 299. Die Chance, den Hattrick zu vollenden und damit den 300. Treffer zu erzielen, nahm der Portugiese nicht wahr, da er Benzema beim Elfmeter den Vortritt ließ. Für seine selbstlose Aktion wurde er nachher von seinem Trainer und den Teamkollegen in höchsten Tönen gelobt.

"Das ist ein Mannschaftsport, und es war eine wunderbare Geste. Karim hat sehr gut gespielt und hat es verdient, einen Treffer zu erzielen", meinte Coach Zidane. "Bei uns war niemand von Cristianos Geste überrascht, denn wir wissen, was er für ein Charakter ist", sagte Torhüter Keylor Navas.

Barca feiert Kantersieg

Das Team des FC Barcelona bestand vor eigenem Publikum einen kleinen Charaktertest, von der frühen Gäste-Führung ließ sich der extrem offensiv eingestellte Tabellenführer nämlich nicht aus dem Konzept bringen.

Uneinigkeit in der Hintermannschaft resultierte in der dritten Minute in einem vermeidbaren Treffer von Portu, Luis Suarez gelang jedoch fast postwendend (5.) der Ausgleich. Messi (30., 36.) schnürte danach einen Doppelpack, Suarez (44., 76.) übertraf den Argentinier mit drei Toren.

Der Brasilianer Philippe Coutinho, der erstmals gemeinsam mit Ousmane Dembele in der Startformation stand, machte in der 66. Minute sein erstes Ligator für seinen neuen Arbeitgeber. Barca (65 Punkte) baute mit dem Sieg den Vorsprung auf Verfolger Atletico Madrid (55) vorerst auf zehn Punkte aus, Real (51) folgt mit Respektabstand auf Platz drei. Atletico tritt am Sonntag beim FC Sevilla an. (APA, 24.2.2018)