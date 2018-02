Primar wegen angeblicher Attacke auf Ärztin suspendiert

Mann soll Oberärztin in Salzburger Landeskliniken im Streit attackiert haben

Salzburg – Die Salzburger Landeskliniken haben am vergangenen Mittwoch einen Primararzt vom Dienst suspendiert. Das bestätigte die Geschäftsführung der Klinik am Samstag in einer Aussendung. Grund dafür ist ein Vorfall am 13. Februar. Demnach soll der Mann eine Oberärztin im Streit attackiert haben. Es habe sich um eine "mehr oder weniger heftige Berührung der Schultern" gehandelt, teilte die Klinik mit.

Zuvor hatte die Kronen Zeitung berichtet, dass der Primar die Frau zu Boden gedrückt habe. Das dementierte die Klinik. Da der Vorfall nicht umgehend gemeldet worden sei und auch die medizinische Untersuchung der Ärztin erst acht Tage später erfolgte, wurde nach Anhörung beider Beteiligter die Suspendierung am 21. Februar ausgesprochen. Der Primar habe sich bei der Kollegin entschuldigt. Die Suspendierung bleibe bis zur endgültigen Klärung des Vorfalls aufrecht, hieß es in der Aussendung. (APA, 24.2.2018)