Toter und Schwerverletzte nach "Gewaltexzess" in Südoststeiermark

Derzeit läuft ein Großeinsatz der Polizei – über den Täter gibt es vorerst keine Informationen

St. Stefan im Rosental – In der Gemeinde St. Stefan im Rosental im Bezirk Südoststeiermark hat sich am Samstagnachmittag eine Bluttat ereignet. Wie eine Polizeisprecherin am Nachmittag erklärte, seien in einem Einfamilienhaus ein Todesopfer und zwei verletzte Personen aufgefunden worden. Sondereinheiten der Polizei waren im Einsatz, über Identität und Aufenthaltsort des Täters oder der Täter war vorerst nichts bekannt.

Die Lage war zunächst noch völlig unübersichtlich, ersten Meldungen zufolge soll es zu einem regelrechten Gewaltexzess gekommen sein, was die Polizei nicht bestätigte. Auch über Alter oder Geschlecht des Todesopfers gab es vorerst keine Informationen. (APA, 24.2.2018)