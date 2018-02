Bombardements auf Ost-Ghuta reißen vor UN-Abstimmung nicht ab

Bombardement geht den achten Tag in Folge weiter – Entwurf will zunächst 30 Tage Waffenruhe zur humanitären Hilfe

Beirut/New York, – Kurz vor der geplanten Abstimmung im UN-Sicherheitsrat über eine Waffenruhe in Ost-Ghuta reißen die Angriffe auf die syrische Region nicht ab. Den siebten Tag in Folge bombardierten am Samstag Kampfflugzeuge das umlagerte Gebiet. Der oppositionsnahen Beobachtungsstelle für Menschenrechte zufolge wurden seit Sonntagabend fast 500 Menschen getötet, darunter mehr als 120 Kinder. Rettungskräfte befürchteten, dass es weitaus mehr Tote geben könnte. Sie kämen mit dem Zählen angesichts der massiven Bombardements nicht nach. Auch Dutzende Krankenhäuser seien getroffen worden.

Der UN-Sicherheitsrat will nach mehreren Verschiebungen nun am Samstag über eine Waffenruhe in Ost-Ghuta entscheiden. Eine zuletzt für Freitagabend geplante Abstimmung wurde nach Angaben des kuwaitischen UNO-Botschafters Mansur Ajjad al-Otaibi auf Samstagmittag Ortszeit (18.00 Uhr MEZ) verschoben. Die Vetomacht Russland, die im Syrien-Konflikt auf der Seite von Präsident Baschar al-Assad steht, hatte in letzter Minute weitere Änderungen an dem Resolutionsentwurf gefordert.

Scharfe Kritik an Russland

Nach Angaben al-Otaibis ringen die Delegationen noch um Formulierungen im zentralen Absatz, in dem es um die Forderung nach einer 30-tägigen Unterbrechung der Feindseligkeiten zur Versorgung der Zivilbevölkerung geht. "Wir haben die Lücke noch nicht ganz geschlossen", sagte Schwedens UN-Botschafter Olof Skoog. "Wir geben nicht auf." Er hoffe, dass am Samstag etwas kraftvolles, bedeutsames und einflussreiches erreicht werde. Die amerikanische UN-Botschafterin Nikki Haley nannte es "unglaublich, dass Russland einen Waffenstillstand hintertreibt, der humanitäre Hilfe erlauben würde".

Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident Emmanuel Macron hatten den russischen Präsidenten Wladimir Putin eindringlich aufgerufen, für einen Waffenstillstand in Syrien zu sorgen. In einem Schreiben an Putin forderten sie, dass dieser Druck auf Assad ausübt.

Ost-Ghuta wird seit 2013 von den Regierungstruppen belagert. Die Rebellen in der Enklave werden von islamischen Extremisten dominiert, die von dort aus auch immer wieder Damaskus beschossen haben. Die syrische und die russische Regierung erklärten, sie nähmen nur militärische Ziele unter Beschuss. Den Islamisten werfen sie vor, die Bevölkerung Ost-Ghutas als menschliche Schutzschilde zu missbrauchen. Rund 400.000 Menschen leben in dem Gebiet aus Vorstädten und landwirtschaftlichen Flächen vor den Toren der Hauptstadt. (Reuters, 24.2.2018)