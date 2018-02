Jetzt (fast) ohne Gott: "jedermann (stirbt)" am Burgtheater

Stefan Bachmann taucht die Neudichtung von Ferdinand Schmalz in Gold und schematische Künstlichkeit

Wien – Am Burgtheater, nach eindreiviertel Stunden "jedermann (stirbt)", blickt das Publikum in ein schwarzes Loch. Das muss das Ende sein, der Tod, in den es alle Erdenbürger irgendwann hineinzieht. Den Kampf an dieser Schwelle verdeutlicht der Jedermann, bei Hugo von Hofmannsthal wie auch nun in der Neufassung von Ferdinand Schmalz.

Alle Religionen haben sich diesen Point of no return sinnstiftende in ihre Mythologien eingeschrieben. Nach christlicher Lehre werden beim Jüngsten Gericht die Guten in den Himmel geschickt. Diese theozentrische Jenseitsdeutung war auch Grundlage von Hofmannsthals, auf mittelalterlichen Mysterienspielen basierendem Theaterstück, in dem "Gott, der Herr" noch in Erscheinung tritt, wenn auch schon länger nicht mehr mit Rauschebart, sondern bei den Salzburger Festspielen als Kind oder nur als hörbare Stimme.

Katholische Koordinaten

Mehr und mehr hat man in den Interpretationen der letzten Salzburger Jahre versucht, sich von den katholischen Koordinaten des Dramas zu lösen, bis schließlich Burgtheaterdirektorin Karin Bergmann auf die Idee kam, den "Jedermann" völlig neu dichten zu lassen. Ferdinand Schmalz, von Elfriede Jelinek und Werner Schwab erkennbar geprägt, hat in seinem Auftragswerk nun Schritte in Richtung Säkularisierung eingeleitet.

Zwar gibt es noch eine dem imposanten Bartwuchs nach göttliche Figur, doch sie heißt "armer nachbar gott" (Oliver Stokowski) und ist eine recht kleinlaute, irdische Fusion aus Hofmannsthal-Protagonisten, eine Art downgegradeter Herr, den alle ad acta gelegt haben und der mit seinem prinzipientreuen Verhalten (kein Alkohol!) inmitten der "(teuflisch) guten gesellschaft" ziemlich alleine dasteht. Ihn lässt Schmalz nur abschließend wehklagen: "wenn man an nichts, an gar nichts glaubt, außer an sich selbst, dann tut der tod halt höllisch weh."

Wirtschaft als Ausbeutungssystem

Den moralischen Zeigefinger, dessen Mechanik von Drohung und Läuterung/Buße immer gleich abläuft, scheut Schmalz nicht. Er hat vorderhand die Inhalte modernisiert (Wirtschaft als Ausbeutungssystem: Koltanminen, Mastviehbetriebe, Schleppnetze, Fahrradboten etc.) und mit Andeutungen zur Flüchtlingsnot das Schwelgen im Reichtum um aktuelle Gewissenstrübungen geschärft.

Der neue Jedermann (Markus Hering) ist ein superreicher Börsenspekulant, der jede Tat und jede Regung als Geschäftsmöglichkeit betrachtet. Seine Rede an den Verbindlichkeitswert des Geldes, an dessen Gottgleichheit und göttlichen Glaubensgrad gehört zu den erhellendsten Momenten im Kunstfigurenkabinett von Regisseur Stefan Bachmann; Bühnenbildner Olaf Altmann und Kostümbildnerin Esther Geremus haben es in goldene Farben getaucht.

Schematische Künstlichkeit

In Bachmanns formalisiert-märchenhafter Inszenierung werden alle möglichen Fratzen geschnitten (Mavie Hörbiger als gute werke/mammon, Elisabeth Augustin als Mutter) und wird slapstickhaft gewitzelt (Markus Meyer und Sebastian Wendelin als dicker und dünner Vetter). Ihre schematische Künstlichkeit wirkt auch albern. Besonders die gerappten Botschaften im Chor, was aber nicht die Livemusik Sven Kaisers schmälern soll.

In besagtem schwarzen Loch, das mittig in einer hochaufragenden goldenen Wand klafft, quetscht zu Beginn "die (teuflisch) gute gesellschaft", um geifernd das "geistliche Spiel" anzukündigen. Im Lustgarten, der freilich nie zu sehen ist, sondern wie jede Realität in diesem Gespensteraufmarsch bloß als Idee behauptet wird, soll Jedermanns rauschendes Fest stattfinden. Die Gemahlin (Katharina Lorenz) ist weniger begeistert, hat aber einen interessanten Gast eingeladen: "die buhlschaft tod" (Barbara Petritsch), die dem aus seinem hohen Loch predigenden Jedermann schließlich den Todeskuss verabreicht. Alle goldenen Kostüme werden nun durch schwarze ersetzt.

Fokus zurück auf uns

Ferdinand Schmalz‘ Könnerschaft besteht darin, dem Original dicht auf den Fersen zu sein, aber sich in einer eigenen, weltlich-unsentimentalen Verssprache die Bigotterie vom Leib zu halten. Die entscheidende Umdrehung nimmt Schmalz am Ende vor, indem er den Fokus von Jedermann auf die zurückbleibende Gesellschaft richtet, die sich wie Aasgeier auf das Erbe stürzt und – apropos Nächstenliebe – auch nur an sich selber denkt. Sich an einem Sündenbock abzuputzen genügt aber nicht, so Schmalz.

Bei Bachmann reißt sich Jedermann schließlich selbst vom Totenbett los und beschwert sich im Abgang: "die eigentliche lehr,/ die wir aus diesem spiel hier ziehen können,/ ist, dass einer hier geopfert wird,/ um unsere gemeinschaft rein zu waschen." Das hat getroffen. Euphorischer Applaus für alle Beteiligten. (24. 2. 2018, Margarete Affenzeller)