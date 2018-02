Stoss für Aufrechterhaltung des Russland-Banns

Nach zwei Dopingfällen: "Ausgestreckte Hand zweimal missbräuchlich weggewiesen" – ÖOC-Präsident für Einmarsch unter neutraler Flagge bei Schlussfeier in Pyeongchang

Karl Stoss hat sich für die Aufrechterhaltung des Olympia-Banns gegen Russland ausgesprochen. Der Präsident des Österreichischen Olympischen Komitees (ÖOC) begründete dies auch mit den zwei positiven Dopingproben russischer Athleten bei den laufenden Winterspielen in Pyeongchang. Die Exekutivsitzung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) debattierte noch am (heutigen) Samstag darüber.

"Ich finde es unglaublich schade, dass diese ausgestreckte Hand, die die internationale Sportwelt den russischen Athleten geboten hat, wieder zweimal missbräuchlich weggewiesen wurde. Ich persönlich bin ganz klar dafür, gerade auch gestärkt durch diese Vorfälle, keine russische Flagge einmarschieren zu lassen, sondern diesen Bann weiter aufrecht zu erhalten bis die Spiele zu Ende sind", sagte Stoss am Samstag auf Frage der APA – Austria Presse Agentur. Seiner Meinung nach solle man die Sportler aus Russland wie bei der Eröffnungsfeier auch bei der Schlussfeier nur unter neutraler Flagge einmarschieren lassen.

"Ordentliche Diskussion"

Und dann erhofft er sich eine "ordentliche" Diskussion. "Weil, was heißt das für die Zukunft, was heißt das für die nächsten Spiele, was heißt das für die Youth Olympic Games? Sind auch junge russische Athleten ausgeschlossen, oder dürfen sie teilnehmen? Wie geht man überhaupt mit diesem Thema generell um, welche Politik verfolgen wir? Das werden sicherlich spannende Diskussionen morgen werden", sagte Stoss. Auf der IOC-Session am Sonntag werden die Ergebnisse der Exekutive vorgestellt.

Bei den Winterspielen in Südkorea traten ausgewählte russische Athleten als "Olympische Athleten aus Russland" (OAR) an. Bei Dopingkontrollen fielen die Bobpilotin Nadeschda Sergejewa und der Curler Alexander Kruschelnizki durch. Dies könnte Einfluss auf die Entscheidung der IOC-Exekutive haben, die gegenwärtig darüber diskutiert, ob man die russischen Olympia-Athleten am Sonntag mit ihrer Fahne bei der Schlussfeier der Winterspiele einlaufen lässt.

Rodschenkow warnt

Doping-Kronzeuge Grigori Rodschenkow hat das Internationale Olympische Komitee (IOC) davor gewarnt, die Sanktionen gegen Russland aufzuheben. "Es wäre die schlechteste Entscheidung", sagte der in die USA geflüchtete Ex-Leiter des Moskauer Anti-Doping-Labors in einem Interview des englischen Senders BBC. "Das IOC sollte zeigen, wie beständig es im Kampf gegen Doping ist."



Mit Blick auf den Anti-Doping-Kampf sieht Rodschenkow, der bei den Sotschi-Enthüllungen eine Schlüsselfigur war, das IOC und die Olympischen Spiele in einer großen Krise. "Wir brauchen Reformen. Es sind wichtige Dinge zu tun. Vor allem braucht es mehr Geld." Eines der größten Probleme seien die Sportverbände. Er sei sich sicher, dass sie Dutzende von positiven Dopingfällen vertuschten oder nicht entdeckten. Die Dopingkontrollen sollten nicht mehr den Verbänden unterliegen, sondern absolut unabhängig sein.

Rodschenkow entschuldigte sich dafür, dass er während seiner Tätigkeit in Russland sein ganzes Wissen und seine ganze Erfahrung gegen alle sauberen Athleten dieser Welt verwendet habe. (APA, 24.2.2018)