Neos fixieren ihre Liste für die Salzburg-Wahl

Spitzenkandidat Sepp Schellhorn holte ehemaligen VP-Stadtrat Josef Egger auf Platz 3

Salzburg – Die Salzburger Neos haben am Freitagabend bei einer Mitgliederversammlung die Landesliste für die Landtagswahl am 22. April fixiert. Die Liste wurde um den zuvor für die ÖVP tätigen Gemeindepolitiker Josef Egger aus Zell am See verstärkt. Egger wurde mit 70 Prozent auf Platz drei gewählt. Landessprecher Sepp Schellhorn hatte sich für diese Personalrochade eingesetzt.

Schon im Dezember war Schellhorn als Spitzenkandidat für die Salzburger Landtagswahl fixiert worden. Auf Platz zwei tritt die Managerin Andrea Klambauer an. Auf Platz drei kandidiert Egger, der für die Fraktion der ÖVP parteifreier Gemeindevertreter in Zell am See war und als Stadtrat das Ressort "Zukunft und Controlling" führte. Er ist Unternehmer und Vater von vier Kindern. Die Neos hätten mit Egger beim Thema Transparenz und bei mutigen Reformen einen starken Partner gefunden, sagte Schellhorn. Sebastian Huber, Klubobmann in der Stadt Salzburg, wird nun auf Platz vier antreten, die Hotelierin Elisabeth Weitgasser auf Platz fünf. (APA, 24.2.2018)