Siegesserie von Toronto in NBA endete gegen Milwaukee

Für die Toronto Raptors hat es im ersten Spiel nach der Pause wegen des All-Star-Wochenendes der National Basketball Association (NBA) eine Niederlage gesetzt. Die Kanadier verloren nach zuvor sieben Siegen in Serie das Heimspiel gegen die Milwaukee Bucks 119:122 nach Verlängerung. Die Boston Celtics rückten durch ein 110:98 bei den Detroit Pistons näher an den Leader der Eastern Conference heran.

In einem Duell auf Augenhöhe mit dem Sechstplatzierten im Osten sorgte der litauische Center Jonas Valanciunas exakt mit der Schlusssirene der regulären Spielzeit spektakulär per Slam Dunk für den Ausgleich zum 110:110. In der Verlängerung war es dann der griechische Topstar der Bucks, Giannis Antetokounmpo, der zum vorentscheidenden 120:117 bei noch 12,8 Sekunden auf der Uhr traf. Die Raptors (41:17) erlitten die erst fünfte Niederlage vor eigenem Publikum bei 24 Siegen.

DeMar DeRozan war mit 33 Punkten erfolgreichster Werfer der Kanadier. Der Wiener Jakob Pöltl steuerte acht Zähler, vier Rebounds, zwei Assists und drei blockierte Würfe in 19:28 Minuten auf dem Parkett bei. Antetokounmpo führte das Team aus Wisconsin mit 26 Punkten, zwölf Rebounds und sechs Assists an. Für die Raptors geht es in der Nacht auf Dienstag gegen Detroit weiter.

Boston beendete durch das 110:98 bei den Pistons eine Serie von zuletzt drei Niederlagen hintereinander und hält nun bei einer 41:19-Bilanz. Mit einem 112:89 bei den Memphis Grizzlies blieben auch die Cleveland Cavaliers (35:23), Drittplatzierter im Osten, erfolgreich.

In der Western Conference ging die Siegesserie der Houston Rockets weiter. Das aktuell beste Team der Liga (45:13) feierte mit einem 120:102 gegen die Minnesota Timberwolves den bereits elften Erfolg hintereinander. Nach zuletzt elf Siegen in Serie musste hingegen Utah Jazz erstmals wieder als Verlierer vom Feld. Das Team aus Salt Lake City unterlag den Portland Trail Blazers 81:100. (APA, 24.2.2018)

Ergebnisse der National Basketball Association (NBA) vom Freitag:

Toronto Raptors (Jakob Pöltl mit acht Punkten, vier Rebounds und drei blockierten Würfen in 19:28 Minuten) – Milwaukee Bucks 119:122 n.V.,

Detroit Pistons – Boston Celtics 98:110,

Indiana Pacers – Atlanta Hawks 116:93,

Washington Wizards – Charlotte Hornets 105:122,

Houston Rockets – Minnesota Timberwolves 120:102,

Memphis Grizzlies – Cleveland Cavaliers 89:112,

New Orleans Pelicans – Miami Heat 124:123 n.V.,

Denver Nuggets – San Antonio Spurs 122:119,

Phoenix Suns – Los Angeles Clippers 117:128,

Utah Jazz – Portland Trail Blazers 81:100,

Los Angeles Lakers – Dallas Mavericks 124:102.