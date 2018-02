Ledecka krönte sich zur historischen Doppel-Olympiasiegerin

Tschechin holte in zwei verschiedenen Sportarten Gold. Schweizer Galmarini Olympiasieger bei den Herren. Österreicher ohne Medaille

Die Tschechin Ester Ledecka hat im Snowboard-Parallel-Riesentorlauf bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang Historisches geschafft. Nach Gold im alpinen Ski-Super-G gewann sie auch bei den Snowboardern und damit in zwei verschiedenen Sportarten die Goldmedaille. Im Finale setzte sie sich gegen die Deutsche Selina Jörg durch. Bronze ging an Jörgs Teamkollegin Ramona Theresia Hofmeister.

Ledecka ist erst die fünfte Sportlerin, die Gold in zwei verschiedenen Sportarten gewinnt, und die erste Dame, der das bei ein und denselben Winterspielen gelingt. Bei den Herren gewann der Schweizer Nevin Galmarini durch einen Finalsieg gegen den Südkoreaner Lee Sangho. Bronze sicherte sich der Slowene Zan Kosir.

Für die besten Österreicher kam das Aus jeweils im Viertelfinale. Bei den Herren scheiterte Benjamin Karl an Lee, bei den Damen schieden Ina Meschik gegen Hofmeister und Daniela Ulbing gegen Ledecka im Viertelfinale aus. (APA, 24.2.2018)