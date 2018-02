Ried und Wr. Neustadt patzen, Wacker schließt auf

Tabellenführer und erster Verfolger zum Auftakt sieglos – Oberösterreicher 1:1 gegen FAC, Niederösterreicher 1:2 in Lustenau. Wacker nach 2:0 in Hartberg punktegleich mit Ried

Ried im Innkreis/Lustenau – Die um den Aufstieg kämpfende SV Ried hat ebenso wie Verfolger Wiener Neustadt zum Frühjahresauftakt der Ersten Liga Punkte liegen gelassen. Die in der Tabelle voran liegenden Innviertler mussten sich am Freitag im Heimspiel gegen den FAC mit einem 1:1 (0:0) begnügen, die Niederösterreicher unterlagen bei Austria Lustenau nach einem späten Gegentreffer mit 1:2 (1:0).

Wacker Innsbruck darf sich als Sieger der ersten Frühjahresrunde fühlen. Während die Rivalen um den Aufstieg patzten, setzten sich die Tiroler beim direkten Konkurrenten TSV Hartberg mit 2:0 (1:0) durch. Christoph Freitag erzielte bereits in der 9. Minute die Innsbrucker Führung, Florian Jamnig gelang in der 85. Minute die späte Entscheidung.

Wacker zog in der Tabelle damit an Wiener Neustadt vorbei auf Rang zwei und ist nun punktegleich mit Spitzenreiter Ried. Hartberg liegt als Fünfter drei Zähler hinter dem zur Relegation berechtigten dritten Platz.

Schlusslicht Blau Weiß Linz siegte gegen den FC Liefering trotz zwischenzeitlichem Rückstand noch mit 2:1 (0:0) und verkürzte damit den Rückstand auf den Neunten Wattens auf zwei Zähler. Die Partie der Tiroler gegen Kapfenberg wurde witterungsbedingt auf 12. März verschoben. Gestartet wurden die Spiele mit einer Trauerminute für den vergangenen Freitag verstorbenen Bundesliga-Präsidenten Hans Rinner.

Defensiv starke Floridsdorfer

In Ried lieferten die Hausherren einen durchwachsenen Einstand im neuen Jahr ab. Die Innviertler vergaben durch Thomas Fröschl zunächst gute Chancen, bissen sich am FAC aber vermehrt die Zähne aus. Die Gäste aus Wien-Floridsdorf standen defensiv stabil und setzten Nadelstiche. Nach einem torlosen Remis zur Pause gingen die Rieder in einer Drangphase dann aber doch in Führung.

Julian Wießmeier traf per Foulelfmeter (58.) nach einem Vergehen an Seifedin Chabbi. Die Freude der auf den Aufstieg fixierten Hausherren währte dennoch nur kurz. Nach einem Rieder Ballverlust im Spielaufbau kam der Ball zu Marco Sahanek. Der Rückkehrer traf umringt von vier SV-Akteuren an Thomas Gebauer vorbei zum Ausgleich (60.). Bei Ried kam noch Philipp Prosenik aufs Feld, auch mit dem neuen Angreifer gelang es aber nicht mehr, eine zwingende Torchance herauszuarbeiten. Ried tritt nun kommenden Mittwoch im Halbfinale des ÖFB-Cups bei Rapid an.

Den Vorsprung auf die zuvor punktegleichen Wiener Neustädter konnte Ried immerhin ausbauen. Ronivaldo traf beim 2:1 der Lustenauer Austria in der 93. Minute per Foulelfmeter entscheidend. Felix Adjei hatte den Brasilianer zuvor ungeschickt attackiert. Die Lustenauer hatten sich zuvor lange Zeit vergeblich gemüht.

Sie fanden schon nach wenigen Minuten durch Jodel Dossou eine Riesenchance vor, die Gäste agierten jedoch mit den gewohnten Tugenden und nutzten auch in Abwesenheit des verletzten Torjägers Hamdi Salihi (OP nach Leistenbruch) ihre erste Möglichkeit eiskalt. Bei einem weiten Pass von David Cancola war die Austria-Abwehr nicht im Bild, der davongeeilte Mario Stefel war im zweiten Versuch erfolgreich (23.). Erst nach Seitenwechsel kamen die Vorarlberger in Schwung: Ronivaldo traf nach einem Eckball aus kurzer Distanz per Kopf (67.), ehe er gegen zu passive Neustädter mit seinem neunten Saisontor nachlegte.

Wacker in Hartberg erfolgreich

Die Hartberger hatten das Spielfeld unter Mithilfe ihrer Fans vom Schnee befreit. Einen guten Jahresstart der Hausherren vereitelte aber ein frühes Gegentor. Freitag traf nach schöner Kombination platziert von der Strafraumgrenze. Wacker vergab durch Zlatko Dedic und Daniele Gabriele dann binnen einer Minute gute Möglichkeiten, nachzulegen (18., 19.). Die Hartberger haderten ihrerseits mit einer Entscheidung von Schiedsrichter Manuel Schüttengruber. Der Unparteiische entschied überraschend auf Freistoß für Wacker, nachdem Harald Pichler im Strafraum Hartbergs Manfred Gollner am Fuß getroffen hatte (32.).

So mühte sich Hartberg vergeblich, die Wacker-Abwehr zu überwinden. Die Gäste waren ihrerseits im Konter gefährlich, beim letzten Pass zum Ärger von Trainer Karl Daxbacher aber unpräzise. Hartberg fand durch Dario Tadic erst in der 79. Minute wieder so etwas wie eine zählbare Möglichkeit vor. Jamnig entschied die Partie schließlich nach Gabrieles Vorarbeit.

Lebenszeichen aus Linz

Blau Weiß Linz gab am Tabellenende mit dem dritten Saisonerfolg ein Lebenszeichen unter Neo-Coach Thomas Sageder. Matchwinner für die Oberösterreicher war Manuel Krainz mit seinem ersten Ligatreffer. Der Mittelfeldmann hatte etwas Ballglück, überhob Lieferings Schlussmann Carlos Coronel aber dann mit einem Fernschuss aus der eigenen Spielhälfte (72.).

Dabei hatte Liefering durch ein Joker-Tor vorgelegt. Der zur Pause eingewechselte Dominik Szoboszlai traf in der 51. Minute per exakt gezirkeltem Freistoß. Für den im Winter von Red Bull Salzburg mit einem Profivertrag ausgestatteten Ungarn war es sein achtes Saisontor. Sekou Koita hätte eine Minute später beinahe nachgelegt, so kamen die Linzer aus einem von Gabriel Lüchinger verwandelten Handselfmeter (64.) zum Ausgleich. Lieferings Koita hatte den Ball bei einer Standardsituation zuvor klar mit der Hand berührt. (APA, 23.2.2018)

Erste Liga, 21. Runde:

Freitag

SV Ried – FAC 1:1 (0:0)

Tore: Wießmeier (58./Foulelfmeter) bzw. Sahanek (60.)



SC Austria Lustenau – SC Wr. Neustadt 2:1 (0:1)

Tore: Ronivaldo (67., 93./Foulelfmeter) bzw. Stefel (23.)

Blau-Weiß Linz – FC Liefering 2:1 (0:0)

Tore: Lüchinger (64./Handselfmeter), Krainz (72.) bzw. Szoboszlai (51.)

TSV Hartberg – Wacker Innsbruck 0:2 (0:1)

Tore: Freitag (9.), Jamnig (85.)

Montag

WSG Wattens – Kapfenberger SV 18.30 Uhr