Verfahren gegen Guardiola wegen politischer Botschaft

Englands Verband ermittelt. ManCity-Trainer muss sich wegen Bruchs der Bekleidungsvorschriften verantworten

London – Der englische Fußballverband (FA) hat gegen Manchester Citys Startrainer Josep Guardiola am Freitag ein Verfahren eingeleitet. Der Spanier hatte in offiziellen Spielen eine gelbe Schleife an seiner Kleidung getragen, ein Symbol zur Unterstützung von inhaftierten oder abgesetzten katalanischen Politikern. Die FA wertete dies als "politische Botschaft" und Bruch der Bekleidungsvorschriften.

Guardiola hat nun bis 5. März Zeit, seine Sicht der Dinge offenzulegen. Der Katalane hatte die Schleife sowohl in Premier-League-Spielen, als auch in der Champions League getragen. Er wurde im Dezember deshalb bereits verwarnt. Am vergangenen Montag trug Guardiola das Symbol bei der FA-Cup-Niederlage gegen Wigan dann erneut. Der Starcoach trat in der Vergangenheit immer wieder als Sympathisant der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung auf. (APA/Reuters, 24.2.2018)