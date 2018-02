Frühlingsbeginn am 20. März

Feine Neulichtsichel am 18., Ostervollmond am 31. in der Jungfrau

Rasch steigt nun die Dauer der lichten Tage, vom 1. mit 11h2' bis zum 20., dem Frühlingsbeginn, auf 12h9', wenn die Sonne in Widerspiegelung des Erdumlaufs die Tagundnachtgleichen-Tagesbahn und den Anfang des Tierkreiszwölftels Widder erreicht.

Der Mond wird am 2. im Löwen voll, zieht am 7. und 8. an Jupiter und Mars im letzten Viertel im Schlangenträger vorbei. Die Erdferne durchläuft er am 11. im Schützen, tief in der Morgendämmerung des 15. zeigt er sich als zarte Altlichtsichel im OSO, am 18. als feine Neulichtsichel tief in der Abenddämmerung nahe W. Am 31. wird er zum Ostervollmond in der Jungfrau, der Sonntag darauf ist Ostersonntag, 1.April.

Merkur in Wassermann und Fischen zeigt sich frühestens ab 1. in der Abenddämmerung und bis 24. nahe W; am 4./5. passiert er Venus. Sie zeigt sich in der Morgendämmerung zwischen WSW und W, Mars um 4h tief nahe SO bis 31. im Schützen, Jupiter strahlt um 1h tief zwischen OSO und SO aus der Waage. Saturn im Schützen steht um 5h niedrig nahe SO.

Sternbilderhimmel: Die Karte gilt für den 1. um 21h16 und für den 24. um 19h40.

Näheres unter 01/889 35 41 oder beim Astronomischen Büro. (Hermann Mucke, 25.2.2018)