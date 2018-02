Tausende unabsichtliche Notrufe aus Apple-Zweigstelle

Ein sogenanntes "Refurbishment centre", in dem gebrauchte iPhones und Apple Watches wieder aufgeputzt werden, setzte 1.600 Notrufe ab

Mitarbeiter der kalifornischen Notrufleitstelle sind genervt: Rund zwanzig Mal am Tag wird ein falscher Alarm aufgelöst. Schuld daran ist Apples Refurbishing Center in Elk Grove, in dem gebrauchte iPhones und Apple Watches für den Wiederverkauf repariert und aufgefrischt werden. Bei den Fehlanrufen seien Menschen zu hören, die sich über Apple-Geräte und Reparaturen unterhalten, sagen Mitarbeiter des Notrufs zu CBS. Die Anrufe passierten seit über vier Monaten, sie ließen sich auf Apples Geschäftsstelle eingrenzen.

Apple nimmt Vorfälle "ernst"

Apple gab an, dass man die Causa "ernst nimmt" und "eng mit lokalen Einsatzstellen kooperiert", um den Grund für die Notrufe herauszufinden. Sie könnten etwa beim Reparaturvorgang bei Apple Watches ausgelöst werden – die 4G Apple Watch kann auch ohne Sim Karte einen Notruf absetzen, der durch eine Reihe von Gesten ausgelöst wird. (red, 23.2.2018)