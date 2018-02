TV- und Radiotipps für Sonntag, 25. Februar

Spuren im Sand, Die Tochter des Mörders, Everest, Anne Will, Im Zentrum: Star oder Statist – Welche Rolle spielt das Volk, Mali Blues

11.05 DISKUSSION

Wahl in Kärnten Eine Woche vor der Landtagswahl in Kärnten diskutieren die Spitzenkandidaten, Bernhard Bieche und Martina Steiner moderieren.

Bis 12.30, ORF 2

12.30 MAGAZIN

Hohes Haus mit diesen Themen: 1) Rauchen in der Gastronomie: Dazu ist Peter Wurm, Konsumentenschutzsprecher der FPÖ, zu Gast im Studio. 2) Forderung nach einer Regulierung des Kryptomarktes wird lauter. 3) Neue Gesetze: Was mit Stellungnahmen zu Begutachtungsverfahren passiert.

Bis 13.00, ORF 2

13.30 MAGAZIN

Heimat, fremde Heimat: Ethno-Supermärkte in Wien Nach Angaben des Marktamts gibt es mehr als 1000 Ethno-Supermärkte in der Bundeshauptstadt. Die großen Player am Ethno-Sektor sind die türkischen Supermarktketten. Das Angebot richtet sich nicht nur an die in Österreich lebenden Migranten, sondern immer mehr auch an alteingesessene Wienerinnen und Wiener. Bis 14.00, ORF 2

20.15 MAGAZIN

Erlebnis Bühne: Mefistofele Ein verzweifelter Gelehrter auf der Suche nach dem Sein, das personifizierte Böse, dargestellt von Erwin Schrott, und eine Bühne, die von einem riesigen Totenschädel bewacht wird: Das sind die Zutaten für die Inszenierung von Arrigo Boitos Mefistofele. Bis 22.45, ORF 3

20.00 THEMENABEND

Oktoskop Der irisch-US-amerikanische Regisseur Donal Foreman, selbst ein Wanderer zwischen den Welten, spricht mit Oktoskop Kurator Lukas Maurer über Enttäuschungen, Überraschungen und Finanzierungsmöglichkeiten. Bis 21.55, Okto

20.15 WESTERN

Spuren im Sand Auf ihrer Flucht durch die Mojave-Wüste finden die ausgefuchsten Bankräuber Robert, Pete und Kid mit letzter Kraft eine Wasserstelle, die jedoch bereits versiegt ist. Eine sterbende Frau bittet sie dort, sich um ihr neugeborenes Baby zu kümmern. Aus den Banditen werden liebevolle Väter, die für das Kind ihr Leben riskieren. Schöner, weil ironischer Western mit John Wayne. Bis 21.45, Arte

20.15 BERGDRAMA

Everest (UDA/GB 2015, Baltasar Komákur) 33 Alpinisten besteigen im Mai 1996 den Mount Everest, acht kehren nicht zurück. Beeindruckende Inszenierung des Kampfs gegen Lawinen, Wetterumbruch, Erschöpfung und Höhenkrankheit. Fazit: Der Abenteuer-Massentourismus tut dem höchsten Berg der Welt und seinen Besteigern nicht gut. Bis 22.35, RTL

21.40 DRAMA

Die Tochter des Mörders (D 2010, Johannes Fabrick) Um den Verbleib ihres Vaters zu regeln, kehrt die Wirtschaftsprüferin Hanna (Sophie von Kessel) in ihr Heimatdorf zurück. Sie hat viele Jahre lang keinen Kontakt zu dem alten Mann gehabt, der als Mörder ihrer Mutter verurteilt wurde. Der Vater stirbt, beteuert in einem Abschiedsbrief seine Unschuld. Hanna rollt den alten Mordfall gemeinsam mit Kommissar Arnsberger (Matthias Brandt) neu auf. Spannend.

Bis 23.10, ZDF neo

21.45 DISKUSSION

Anne Will: Angeschlagen auf der Zielgeraden – Gelingt Schwarz-Rot der Neuanfang? Kann Schwarz-Rot das Vertrauen vieler kritischer Bürger zurückgewinnen? Es diskutieren Olaf Scholz (SPD), Volker Bouffier (CDU), Tina Hassel (ARD), Theologe Frank Richter, Historiker und CDU-Mitglied Andreas Rödder. Bis 22.45, ARD

22.20 DISKUSSION

Im Zentrum: Star oder Statist – Welche Rolle spielt das Volk? Wie haben sich Parteien früher zu direkter Demokratie positioniert, und wie stehen sie jetzt dazu? Gäste dazu bei Tarek Leitner: Heide Schmidt (Gründerin des Liberalen Forums), Heute-Herausgeberin Eva Dichand, Presse-Chefredakteur Rainer Nowak, Ökonom Walter Ötsch, Berater Heimo Lepuschitz. Bis 23.25, ORF 2

22.40 DOKUMENTATION

Mali Blues Das afrikanische Land wird oft als Wiege des Blues und Jazz bezeichnet, Musik hat einen hohen Stellenwert. Gemeinsam mit Singer-Songwriterin Fatoumata Diawara begibt sich die Dokumentation auf eine musikalische Reise, Regisseur Lutz Gregor spürt der Musikkultur Malis nach und erfährt, wie sie von Dschihadisten bedroht wird. Bis 23.35, Arte