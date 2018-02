TV- und Radiotipps für Samstag, 24. Februar

Walk the Line, Inception, Oh Boy, Martin Suter – Geschichten mit Geheimnis, Monster und Mythen, Her, Der Proteom-Code, Der Film des Sommers

17.30 MAGAZIN

Bürgeranwalt mit diesen Themen: 1) Folgen nach Gewalt und sexuellem Missbrauch in Heimen, Internaten und bei Pflegefamilien jetzt die Spitäler? 2) Ab Juli soll kein Amalgam mehr in Kinderzähne kommen. Sind die Krankenkassen ausreichend vorbereitet? 3) Josefa N. ist zu 100 Prozent gehbehindert und kommt nicht über eine Stufe beim Eingang zu ihrer Gemeindewohnung. Steht ihr Barrierefreiheit zu? Bis 18.20, ORF 2

20.15 COUNTRYSÄNGER

Walk the Line (USA 2005, James Mangold) Johnny Cash (Joaquin Phoenix) wächst auf einer Baumwollfarm in Arkansas auf. Von seiner Mutter hat er zwei große Leidenschaften vererbt bekommen, die Bibel und die Musik. Später wird Johnny als Soldat nach Deutschland versetzt, dort komponiert er seine ersten Songs. Bei seiner Verfilmung der Lebensgeschichte der Countrylegende konzentriert sich Regisseur James Mangold auf die Zeit von Kindheit bis Ende der 1960er-Jahre. Bis 22.40, Servus TV

20.15 TRAUMHAFT

Inception (USA/GB 2010 Christopher Nolan) Dom (Leonardo DiCaprio) schleicht sich in fremde Träume ein – für gewöhnlich, um Geheimnisse und Ideen zu stehlen. Für Unternehmer Saito (Ken Watanabe) soll er aber einen Konkurrenten unterbewusst zur Aufgabe seines Konzerns bewegen. Komplexer Thriller mit verschachtelten Parallelmontagen, wie sie Christopher Nolan gefallen, der auch hier die Raum- und Zeitachsen auf schwindelerregende Weise durcheinanderwirbelt. Bis 23.10, Puls 4

21.40 TRAGIKKOMÖDIE

Oh Boy (D 2012, Jan-Ole Gerster) Niko (Tom Schilling) ist Ende 20 und ein wenig verloren: Jusstudium abgebrochen, Freundin verlassen, nun lässt er sich planlos treiben. Die Suche nach einer Tasse Kaffee führt ihn auf einen Streifzug durch Berlin. Ein Tagträumer im Wechselbad der Gefühle. Die Geschichte, die nur an einem einzigen Tag spielt, ist schön in Szene gesetzt in bestechenden Schwarzweißbildern. Gelungene Abschlussarbeit von Regisseur Gerster an der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin.

Bis 23.00, One

21.45 PORTRÄT

Martin Suter – Geschichten mit Geheimnis Ende Februar 2018 wird Martin Suter, einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Autoren, 70 Jahre alt. Claudio Armbruster begleitete Suter durch das Jahr 2017: auf Lesereise, im Schreiburlaub und zu Hause in Zürich und Marrakesch. In Gesprächen mit Suter und dessen Weggefährten zeichnet der Film den Weg vom Werber zum Erfolgsschriftsteller nach. Bis 22.15, 3sat

22.00 GESHICHTE

Monster und Mythen Monster bevölkern seit jeher die Albträume und Märchen der Menschen. Woher kommen sie? Was an ihnen ist Wahrheit, was Mythos? Die Dokumentation erzählt von Wissenschaftern, die den Drachenmythos ergründen und in Texas nach Spuren des Ziegensaugers "Chupacabra" suchen, sowie von Paläontologen in Kasachstan, die sich auf die Suche nach Überresten des Einhorns begeben. Bis 22.55, Arte

22.00 SPÜRNASE

Sherlock – Der lügende Detektiv Nach dem tragischen Ende des letzten Falles hat es Watson nicht geschafft, seine Trauer zu überwinden. Er sucht Hilfe bei einer Psychotherapeutin. Watson hat den Kontakt mit Holmes abgebrochen, er gibt ihm die Schuld an seinem Unglück. Mit dem großartigen Benedict Cumberbatch als Sherlock Holmes. Bis 23.35, ORF 1

22.55 GERUCHSSINN

Das Parfum – Die Geschichte eines Mörders (D/E/USA 2006, Tom Tykwer) Es ist, wie es so oft im Leben ist: Wer auf einem Gebiet eine herausragende Begabung vorweisen kann, hat bei anderen oft ein Manko. Jean-Baptiste Grenouille zum Beispiel hat einen exzellenten Geruchssinn, dafür tötet er Menschen. Gelungene Verfilmung des Romans von Patrick Süskind mit dem fast ein bisschen zu hübschen Ben Whishaw als gut benasten Mörder.

Bis 1.40, Sat1

22.55 WISSENSCHAFT

Der Proteom-Code – Dem Geheimnis des Lebens auf der Spur Forscher arbeiten derzeit mit großem Aufwand daran, das vollständige Baumaterial des Menschen kennenzulernen: das Proteom – die Gesamtheit der Proteine. Sie wollen wissen, wie Gene, Proteine und Krankheiten zusammenhängen. Das Ziel ist klar: Es geht um die Heilbarkeit von Krankheiten wie Krebs, Alzheimer und Parkinson.

Bis 23.50, Arte

23.35 KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

Her (USA 2013, Spike Jonze) Theodore ist verliebt in Samantha. So weit, so gewöhnlich. Das Ganze wird aber ein bisserl schwierig, weil Samantha kein Mensch, sondern die Stimme eines Betriebssystems ist. Joaquin Phoenix überzeugt als technikverliebter Nerd. Scarlett Johansson lieh Samantha im Original ihre Stimme, in der deutschen Fassung spricht Luise Helm

Bis 1.30, ORF 1

00.00 KOMÖDIE

Ein Schotte macht noch keinen Sommer (What We Did on Our Holiday, GB 2014, Andy Hamilton, Guy Jenkin) Abi (Rosamund Pike) und Doug (David Tennant) leben in Trennung. Das wissen die Verwandten aber noch nicht. Zum 75. Geburtstag von Dougs Vater Gordie (Billy Connolly) rauft sich die Familie zusammen, um gemeinsam in den Highlands zu feiern. Ein Strandausflug wird zum Chaos. Lustig, mit viel schwarzem Humor.

Bis 1.30, Das Erste

1.45 KURZFILM

Der Film des Sommers (B/F 2016, Emmanuel Marre) Frankreich im Sommer, es stürmt, der Himmel ist grau. Zwei Männer sind mit dem Sohn des einen, Balthazar, unterwegs. Die Übergabe des Jungen an seine Mutter verzögert sich. So bleiben die drei Reisenden noch etwas länger als geplant zusammen. Sie haben es nicht eilig, verbringen viel Zeit an Autobahnraststätten. Feines Roadmovie. Mit Vincent Minne, Jean-Benoît Ugeux. Bis 2.15, Arte